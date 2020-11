Cum sa te muti fara a pierde timp

Mutarea este o parte normala a vietii, prin care cu totii ajungem sa trecem la un moment dat. Si indiferent ca te muti des sau urmeaza sa iti impachetezi bagajele pentru prima data dupa mult timp, acest proces amplu si stresant poate fi destul de problematic, mai ales daca nu iei in calcul anumite aspecte.

Din fericire, desi mutarea nu este o treaba usoara pentru nimeni, exista cateva modalitati de a impacheta, transporta si despacheta mai repede, de a reduce cantitatea de munca si, in cele din urma, de a face ca tot acest proces sa fie mai usor decat s-ar putea altfel. Suna prea bine pentru a fi adevarat? Incearca sfaturile de mai jos si vei descoperi modalitati creative si inteligente de a-ti imbunatati procesul de mutare.

Pregateste-te!

Exista o multime de lucruri pe care le poti face inainte de a impacheta chiar si prima cutie pentru a facilita intreaga mutare. Recomandarile noastre te vor ajuta sa pasesti cu dreptul in aceasta solicitanta aventura.

Suna la companiile de utilitati imediat ce stii ca te muti.

Anularea utilitatilor in locuinta pe care o vei elibera si configurarea acestora la noua casa nu necesita mai mult decat cateva apeluri telefonice, dar de indata ce devii ocupat cu mutarea, este usor sa neglijezi aceasta sarcina atat de importanta. Abordeaz-o imediat ce afli ziua in care te vei muta si, in acest fel, te vei asigura ca vei avea utilitati la noua locuinta de indata ce te muti si ca nu vei plati in plus pentru utilitatile din locul de care te vei desparti.

Gaseste o firma de relocari.

Intotdeauna este o idee buna sa apelezi la o firma de mutari atunci cand iti schimbi domiciliul. Angajatii acesteia nu numai ca iti vor oferi serviciul de transport mobila, dar te vor ajuta, de asemenea, sa impachetezi si sa despachetezi lucrurile la noua casa, garantandu-ti ca toate bunurile tale vor ajunge in siguranta.

Stabileste un buget.

Mutarea poate fi un proces foarte costisitor si, cu siguranta, nu vei dori sa cheltuiesti sume exorbitante pe lucruri de care, cel mai probabil, te poti lipsi. Incearca asadar sa stabilesti un buget care sa iti ajunga pentru toate sarcinile incluse in tot procesul mutarii si sa nu te abati de la el.

Fa arajamentele de ridicare a donatiilor.

Daca stii ca vei dona obiecte mari, cum ar fi piese de mobilier, covoare sau electrocasnice, programeaza preluarea acestora inainte de ziua mutarii, astfel incat sa scapi de grija lor dupa ce te-ai mutat la noua casa. Exista o sumedenie de site-uri online care te pot ajuta in aces sens, fie ca vrei ca donatiile sa ajunga la persoane obisnuite sau la diverse organizatii.

Incepe impachetarea lucrurilor din timp.

Poate crezi ca impachetarea tuturor bunurilor pe care le detii nu ar trebui sa iti ia mai mult de doua-trei zile. Ei bine, in cazul in care nu esti un minimalist, sunt sanse mari sa te inseli. Intrand prin toate dulapurile, sertarele si spatiile de depozitare pe care le ai in casa, vei constata ca detii o multime de lucruri care vor necesita mult timp pentru a putea fi ambalate in mod corespunzator. Cel mai bine ar fi sa incepi impachetarea cu trei sau patru saptamani inainte de ziua mutarii, ambaland, inainte de toate, lucrurile pe care le folosesti foarte rar si, in cele din urma, lucrurile pe care le folosesti zilnic.

Fa fotografii cu continutul fiecarei cutii.

Un alt sfat important de luat in considerare atunci cand te muti este sa fotografiezi interiorul fiecarei cutii dupa ce acestea au fost umplute cu lucrurile ce urmeaza sa fie relocate. Desi nu vei putea captura fiecare articol din cutii, pozele te-ar putea ajuta sa iti faci o idee generala despre ceea ce ai putea gasi in fiecare cutie. Totodata, iti recomandam sa pui etichete pe fiecare cutie in asa fel incat despachetarea lucrurilor la noua locuinta sa fie mai organizata.