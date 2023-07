Cunoscutul profesor Octavian Mândruț lansează "Geografie. Manual pentru clasa a VI-a"

Cunoscutul si experimentatul profesor Octavian Mândruț, care a format generatii intregi de elevi ai Colegiului Sf Sava, intr-un stil didactic inedit, lanseaza in calitate de coordonator "Geografie. Manual pentru clasa a VI-a", o lucrare completă alături de Ștefania Voicu, Constantin Cocerhan, Carmen-Roxana Firu. Mai multe amanunte pe siteul editurii Corint, precum si in videoclipul alăturat: