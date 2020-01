Date din ancheta: Avionul prabusit in Iran era in flacari in aer si a incercat sa se intoarca din drum

Avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran a incercat sa se intoarca dupa ce s-a descoperit ca avea o problema, a transmis Organizatia Aviatiei Civile (CAO) din Iran, care a mai precizat intr-un raport preliminar ca aeronava era in flacari cand se afla in aer.

"Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstante neobisnuite", a precizat CAO in primul sau raport al anchetei preliminare, publicat in noaptea de miercuri spre joi pe pagina sa de Internet, relateaza AFP si Reuters.

"Avionul, care se indrepta initial spre vest pentru a iesi din zona (aeriana) a aeroportului, a facut dreapta dupa aparitia unei probleme si era pe drumul de intoarcere spre aeroport in momentul prabusirii", in urma careia au murit cei 176 de pasageri si membri ai echipajului, a adaugat CAO.

Aeronava, care zbura spre Kiev si care avea la bord in special iranieni si iranino-canadieni, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini de la Teheran.

Potrivit unor martori de la sol si dintr-un alt avion aflat in trecere la mare altitudine, citati in raportul Organizatiei Civile Aeriene din Iran, avionul era in flacari cand inca se afla in aer, iar incendiul s-a intensificat.

Aeronava Boeing, care era in functiune doar de trei ani si care avusese ultima verificare programata la 6 ianuarie, a intampinat o problema tehnica imediat dupa decolare. Raportul nu precizeaza care a fost defectiunea.

Totusi, o sursa canadiana din domeniul securitatii a declarat pentru Reuters ca exista dovezi ca unul dintre motoarele avionului fusese supraincalzit.

Prabusirea s-a produs la cateva ore dupa ce Iranul a lansat atacuri cu racheta asupra fortelor SUA din Irak, ceea ce a starnit speculatii ca avionul ar fi fost lovit.

Cinci surse de securitate - trei americane, una europeana si una canadiana -, care au cerut sa isi pastreze anonimatului, au afirmat pentru Reuters ca evaluarea preliminara a agentiilor de informatii occidentale releva ca avionul a intampinat o problema tehnica si ca nu a fost doborat de o racheta.

La Kiev, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca Guvernul ia in considerare mai multe cauze posibile ale prabusirii avionului.

Intr-un discurs televizat, Zelenski a cerut populatiei sa se abtina de la speculatii, teorii ale conspiratiei si evaluari pripite privind prabusirea. El a decretat de asemenea pentru joi zi de doliu national.