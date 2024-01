De ce nu a avut Klaus Iohannis nicio zi de concediu de odihnă „în sensul definit de legislația muncii"

Președintele României Klaus Iohannis nu a avut nicio zi de concediu de odihnă „în sensul definit de legislația muncii", explică Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, Administrația Prezidențială a transmis că „având în vedere obligațiile și atribuțiile sale constituționale, președintele României se află în permanență în exercitarea mandatului".

„Astfel, începând de la depunerea jurământului în funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă, în sensul noțiunii definite de legislația muncii. Precizăm că președintele României nu a încetat, pe parcursul întregului mandat, să își exercite atribuțiile constituționale, dovada în acest sens fiind decretele semnate și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și alte acțiuni derivate din prerogativele pe care le deține", a transmis Administrația Prezidențială pentru Libertatea.

În privința absenței de la depunerea de flori din fiecare an în memoria victimelor Revoluției, Cotroceniul precizează că „preşedintele Klaus Iohannis a trimis coroane de flori, depuse de către consilieri prezidențiali și de stat, în cadrul celor 14 ceremonii organizate în perioada 20-22 decembrie 2023". Preşedintele Klaus Iohannis are luni prima apariţie publică din acest an, după mai bine de o lună, având pe agendă primirea prim-ministrului Vietnamului şi primirea a opt ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

Conform agendei oficiale, luni, de la ora 15.00, Iohannis îl primeşte pe prim-ministrul Republicii Socialiste Vietnam, Phạm Minh Chính. De la ora 16.00, preşedintele are programată primirea ambasadorilor agreaţi ai Republicii Federative a Braziliei, Ricardo Guerra de Araújo, Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Giles Portman, Republicii Albania, Enkeleda Mërkuri, Republicii Elene, Evangelia Grammatika, Republicii Armenia, Tigran Galstyan, Republicii Azerbaidjan, Güdsi Dursun ŏglu Osmanov, Republicii Tunisiene, Sami Nagga, şi Japoniei, Takashi Katae.