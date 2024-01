De ce să pui un pic de sare si piper negru în cafea. Ce beneficii importante are această combinație pentru sănătate

Mulți oameni cred că cafeaua nu se potrivește foarte bine nici cu sarea, nici cu piperul negru, dar nu este cazul. Această băutură străveche nu este doar foarte gustoasă, ci și foarte utilă pentru sănătate. Ajută la pierderea în greutate, la întărirea imunității și la curățarea organismului de toxine.â

Tradiția de a adăuga sare și piper negru la băutura revigorantă a început cu multe secole în urmă, când comercianții arabi au început să prăjească boabele de cafea împreună cu piper negru pentru a le păstra gustul și aroma mai mult timp. Ulterior s-a dovedit că acest condiment, pe lângă faptul că "păstrează" proprietățile gustative ale boabelor de cafea, aduce mari beneficii organismului. Sarea, insa, era adaugata la prepararea cafelei si are proprietatea de a potenta gustul si de a "taia" din amăreală.

Proprietățile revigorante ale cofeinei sunt multiplicate atunci când se adaugă sare si piper negru: acesta îmbunătățește circulația sângelui, oxigenează creierul și îmbunătățește concentrarea. În plus, tandemul cofeină și piper activează memoria pe termen scurt, ceea ce facilitează reținerea unor cantități mari de informații, relatează The Health Site. Combinatia cofeina-sare in schimb imbunatateste circulatia, iar magneziul din cafea impreuna cu natriul din sare stabilizeaza ritmul cardiac. Se recomanda un sfert de lingurita de sare si un sfert de lingurita de piper la un litru de apa peantru cafea.

Atât boabele de cafea, cât și piperul negru sunt surse bogate de antioxidanți. Aceștia protejează organismul de daunele provocate de radicalii liberi, opresc procesele inflamatorii din organism, încetinesc îmbătrânirea, previn formarea ridurilor, îmbunătățesc starea pielii și o protejează de efectele nocive ale radiațiilor ultraviolete. Combinația acestor două ingrediente stimulează producția hormonului "fericirii", serotonina, la fel de bine ca și ciocolata, dar, în același timp, conține o cantitate minimă de calorii. Pepperina (substanța activă din piper) accelerează procesele metabolice și asigură o detoxifiere eficientă a organismului.