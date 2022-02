De ce un sportiv bătut până la comă de 11 mardeiaşi nu-şi poate găsi dreptatea în instanţă

Tribunalul Prahova nu a motivat sentinţa în dosarul unei tentative de omor în care au fost condamnate 11 persoane nici la un an de la pronunţare. În lipsa acestui document, instanţa ierarhic superioară nu poate judeca apelul declarat atât de inculpaţi cât şi de victimă, nemulţumiţi de pedepse si de valoarea daunelor morale aprobate de judecător.

Este vorba despre dosarul în care au fost judecaţi agresorii sportivului Răzvan Cosma, bătut cu bestialitate în seara de Crăciun din 2008 în faţa unui restaurant din Ploieşti. În timpul încăierării, tânărul a fost grav rănit de o fată care l-a lovit cu tocul cizmei în cap. Sportivul a rămas cu semipareză şi nu şi-a mai putut continua cariera în box.

Finalizarea procesului care a durat nu mai puţin de 12 ani doar în primă instanţă este acum tergiversată de magistratul din cadrul Tribunalului Prahova care nu a redactat motivarea nici după 11 luni de la pronunţarea sentinţei. În lipsa acestui document, procesul nu poate continua la instanţa superioară.

Răzvan Cosma a fost bătut în faţa unui club din Ploieşti în noaptea de Crăciun din anul 2008. Tânărul, atunci în vârstă de 23 de ani, cunoscut drept un dur al Ploieştiului, din cauza carierei sale de boxer, participa la o petrecere şi a intrat în conflict cu mai multe persoane. Cearta a degenerat şi s-a mutat în faţa clubului, unde Răzvan a fost trântit la pământ, călcat în picioare la propriu şi bătut cu o bară metalică. 11 agresori au fost în total, iar printre aceştia s-a aflat şi o fată, care l-a lovit în cap cu tocul de la cizmă. Din cauza loviturilor primite, Răzvan Cosma s-a aflat în comă timp de şase luni. Medicii din România nu i-a dat nicio şansă de supravieţuire, dar norocul tânărului a fost că familia şi prietenii au făcut atunci un efort şi l-au transferat la o clinică din Germania. Răzvan şi-a revenit, dar a rămas cu un handicap.

Agresorii sportivului ploieştean au fost condamnaţi la pedepse cu închisoare între 4 şi 5 ani, dar şi la plata unor daune către vitcima lor în valoare totală de aproape 300.000 euro.

"Obligă inculpatii Ionita Florin Edmond, Danciu Ciprian, Danciu Catalin, Haita Ionut Ciprian, Matei Lucian, Nedelcu Iulian Florin, Nicolae Suraj, Radulescu Constantin, Cojanu Alin Alexandru, Constantin Florin Adrian si Ene Cristina Gabriela in solidar la despăgubiri civile către partea civila in cuantum de 90.000 euro in echivalent in lei la data plăţii, cu titlu de daune materiale si in cuantum de 200.000 euro in echivalent in lei la data plăţii, cu titlu de daune morale", potrivit portalului instanţelor de judecată.

Sentinţa Tribunalului Prahova, dată în ziua de 5 aprilie 2021, a nemulţumit atât inculpaţii cât şi victima. Toţi aşteaptă de aproape un an ca judecătorul să-şi motiveze sentinţa pentru a-şi căuta dreptatea la Curtea de Apel Ploieşti.