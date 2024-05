Denunțătorul lui Coldea a depus la DNA probe privind întâlnirile lui Kovesi cu generalii în Monaco VIDEO

Cătălin Hideg, denunţătorul lui Florian Coldea a depus noi probe la DNA printre care trei telefoane care conțin interceptări cu generalul SRI Dumitru Dumbravă şi Laura Codruţa Kovesi. Mai mult, probele arată că Codruța Kovesi s-a văzut cu Florian Coldea pe un iaht, la Monaco. Întrebat cum a ajuns să îl cunoască pe Florina Coldea şi ce l-a motivat să facă acest denunț, Cătălin Hideg a spus:

"Am făcut-o pur și simplu de teamă că voi fi cumva șantajat de ei. În momentul în care au început să ceară cu disperare banii, mi-a fost teamă că vor face și alte lucruri mai grave. Am știut cine sunt pentru că ei sunt de notorietate în România. Foarte mulți oameni au apelat la servicii lor, după cum o să și vedeți în curând, cred că și alte multe denunțuri. Toată lumea spunea că acest grup este singurul în stare să-ți rezolve probleme din justiție. Acești oameni sunt singurii care îți pot optimiza problemele pe care tu le ai și sunt și cei care au o relație directă cu doamna Kovesi, pentru că noi aici ne-am concentrat numai pe acest grup. Dar din acest grup eu vă spun că face parte și doamna Kovesi, cum a făcut și când era înainte în această clădire. Nu m-am dus eu de bunăvoie. Pur și simplu am fost luat cumva mai mult de mână, să merg să vorbesc cu ei, să-mi spună dacă sunt în stare sau nu să-mi rezolve problema.

Nu au rezolvat nimic, dimpotrivă! Din moment ce nu puteam să plec de șase luni, din momentul în care semnasem primul contract cu ei. Eu nu am putut pleca, n-am putut să îmi deblochez afacerile din Emirate, conturile bancare și n-am putut să le efectuez plățile. Dar sunt pregătit de o confruntare cu ei. În acest moment ancheta este în derulare. Nu pot să vă dau detalii. (...) A fost prezent un singur avocat care am înțeles că reprezintă trei persoane. Pentru mine e de neînțeles. Eu când am fost acuzat și am fost inculpat n-am avut voie să vorbesc cu 12 persoane. Dacă eu vorbeam cu unul din avocații oricăruia din aceia cu care nu aveam voie să comunic, eram pasibil de arestare. Nu mi-a fost frică nici atunci şi nici acum. Am făcut-o în cunoștință de cauză, pentru că până la urmă mi-am dat seama că eu pot să fiu tot la fel de înșelat cum au fost și foarte mulți prieteni de-ai mei de-a lungul timpului care şi-au pierdut afacerile.

Este şi o înregistrare pe un vas unde domnul Coldea s-a întâlnit cu doamna Kovesi undeva prin Monaco, pe un iaht. Ați văzut situația judecătorului Mustață, care ulterior l-au și omorât, dacă mă întrebați pe mine, pentru că un prieten foarte bun de-al meu chiar a stat în celulă cu el până în ultima clipă, înainte să-l ducă la Giurgiu și ăsta este modus operandi. L-am cunoscut cu doi ani în urmă pe domnul Coldea datorită unei întâmplări. Domnul Coldea a venit să se întâlnească cu un prieten de-al meu din Emirate, iar la sfârșit, domnul chinez m-a scos afară la ieșire și am avut această discuție de 2-3 minute. Eu nu am știut de problemele penale ale domnului chinez. Habar n-am avut despre acest lucru. Eu l-am cunoscut prin intermediu unui prieten din Constanța care mi l-a recomandat, deoarece eu doream să import din China niște echipamente medicale, iar domnul, fiind președintele Camerei de Comerț, l-am solicitat să mă ajute cu o intermediere legată de compania cu care eu voiam să intru în afaceri", a mai spus Cătălin Hideg, după audierile la DNA.