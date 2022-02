Descopera avantajele panzelor de pictura ieftine

Exprima-te liber prin desen este indicat sa stii tot ceea ce este necesar in materie de articole pentru pictura si accesoriile care sunt necesare pentru acest hobby placut si relaxant, iar investitiile sunt unele minime, nu ai nevoie decat de panza pictura, culorile preferate ce se pot adapta stilului tau, acrilice, in ulei sau guasa si pensulele potrivite pentru a face cele mai inspirate opere.

Trebuie sa cunosti exact nevoile pe care le ai atunci cand doresti sa alegi panza pentru pictura, iar aceasta este confectionata din diferite tipuri de material ce te poate ajuta in realizarea lucrarilor tale, indiferent daca esti un pictor amator sau unul profesionist.

Majoritatea si cele mai des folosite sunt cele asezate pe sasiu din lemn, acestea pot avea diferite forme in functie de dimensiunile alese, fie patrate, triunghiulare sau cele mai mici ce se folosesc pentru portrete detaliate de o dimensiune redusa, iar pentru toate acestea, pe langa culorile ce se utilizeaza in realizarea lor, pensulele reprezinta obiectele cele mai importante atunci cand alegeti sa faceti un anumit tip de desen, iar suprafate de aplicare cat si varfurile pensulelor sunt fundamentale pentru realizarea acestuia in conditii optime.

Care sunt materialele pentru o panza pictura ?

Bumbacul este unul dintre materialele ce se folosesc adesea pentru toate panzele de pictura, acesta are avantajul de a avea o rezistenta mare, o densitate buna, ce permite o incarcare medie a suprafetei cu, vopselele dumneavoastra favorite, aceasta are un gramaj cuprins intre 300-380 grame pentru o calitate foarte buna este indicat sa va uitati la aceste aspecte, in cazul in care aceste valori sunt mai mici exista riscul atunci cand pictati din pricina greutatii culorilor suprafata sa se onduleze, daca nu indeplineste aceste conditii esentiale.

Confectionarea panzei din in este una ce necesita un cost mai mare, din cauza utilizarii mai reduse, de aici rezultand si raportul de pret superior, dar aceasta se foloseste mai ales de catre pictorii profesionisti si in proiectele de dimensiuni foarte mari, sau chiar refacrea unora deja existente, firul este unul mai lung cu o flexibilitate si rezistenta in acelasi timp semnificativa. Chiar daca obijnuiti sa retusati lucrarile o data incepute panza pictura din in este perfecta pentru acest tip de tratament, deoarece datorita firelor dense poate rezista cu brio unui cumul de retusuri, acestea se datoreaza gradului mai ridicat de prelucrare atunci cand este fabricata.

In cazul in care tinzi sa alegi o panza pictura sintetica din cauza pretului mai scazut, aceasta nu este cea mai inspirata varianta, din cauza faptului ca, materialul folosit nu va avea o aderenta foarte buna cu, culorile acrilice sau cele in ulei, iar odata cu trecerea timpului este posibil sa se desprinda, lasand lucrarile pe care le-ati creat fara valuare.

Stratul de grund care este aplicat pe suprafata acestor panze sporeste rezistenta si in acelasi tip creaza o pelicula mai dura pentru lucrari, in asa fel incat daca panza de pictura este intinsa conform indicatiilor de specialitate culorile o data aplicate pot ramane intr-o stare perfecta pe o perioada lunga de timp, daca acestea sunt tinute in conditii de siguranta, ferite de umezeala sau razele puternice ale soarelui.

Puteti alege o panza pictura ieftina pentru a beneficia de cele mai bune preturi pentru articolele de pictura, panzele pot fii aplicate fie pe placaj sub denumirea de carton panzat, avand o pelicula lipita, sau rotunde si ovale pentru proiecte speciale ce necesita un anumit tip de amplasa speciala.

Daca aveti intrebari legate de pretul pe care il pot avea panzele trebuie sa stiti ca acestea pot varia in functie de dimensiunea lor si mai ales a materialelor folosite, asa cum reiese mai sus, astfel cele mai ieftine sunt acelea ce au un format redus, cel mai adesea se pot gasi impreuna cu un mini sevalet si incep de la 7 lei, dar pot ajunge pana la 80 lei, daca este vorba de cele ce depasesc marimea de un metru patrat, astfel trebuie sa va orientati catre ce tip de lucrare trebuie sa abordati, mai ales daca faceti asta doar din pasiune, ca pe un hobby.

Accesoriile pe care le folositi sunt foarte importante pentru a reusi sa duceti la bun sfarsit un tablou, de exemplu, nu veti avea nevoie doar de culorile si panzele potrivite, ci mai sunt cateva articole ce pot imbunatatii si perfectiona exprimarea dumneavoastra prin pictura.

Sevaletele reprezinta un suport ideal, iar acestea se impart in trei tipuri ce se folosesc atat la interior cat si la exterior in cazul in care hotarati sa achizitionati unul. Cel mai utilizat si cumparat in acelasi timp este sevaletul metalic, acesta este usor de montat, ocupa un spatiu limitat datorita faptului ca se poate strange si este indicat pentru pictatul atat in natura cat si in spatiu inchis, se poate transporta cu usurinta, dar mai ales dimensiunea acestuia se poate regla in functie de necesitate, daca alegi sa lucrezi in picioare sau pe scaun.

Categoria de sevaletele de masa sau cele din lemn ce sunt cunoscute printre profesionisti de tip A se folosesc adesea in atelierele de pictura, daca primul dintre ele se poate utiliza doar pozitionat pe o suprafata plana, al doile se foloseste cu prioritate in interior chiar si pentru expunerea operelor, avand in vedere faptul ca are o greutate mai mare si o dimensiune semnificativa este greu de mutat. Ambele sunt realizate din lemn, acesta trebuie sa fie tratat special pentru a nu se crapa la diferentele de temperatura sau odata cu trecerea timpului, astfel incat sa nu existe riscut atunci cand pozitionati panze de pictura, ca acestea sa se rastoarne din cauza ca isi pierde stabilitatea.

Ce culori sunt indicate pentru pictura pe panza?

Culorile acrilice

Cu sigurante sunt cele mai folosite vopsele pentru pictura, datorita proprietatilor sale, acestea au un timp de uscare rapid in comparatie cu altele, dar acesta poate fii si un dezavantaj in cazul in care nu puteti finaliza o lucrare intr-un anumit interval din diferite cauze, dar se pot amesteca cu diferite medii pentru a putea creste acest timp de uscare. Datorita pigmentilor de calitate si a gamei foarte largi de culori rezultata din preferinta preponderenta a utilizatorilor pentru acestea se foloseste adesea in pictura, mai ales de catre pictorii amatori.

Culorile in ulei

Apreciate pentru capacitatea acestora de adaptare la mediul de lucru, mai ales ca se pot pune straturi multiple, dar timpul de uscare este unul mai mare si necesita o atentie mult mai buna atunci cand se lucreaza cu ele. Pigmentii ca si in cazul celor acrilice sunt intr-un numar ridicat sunt consistenta acestora este cremoasa, gradul de acoperire este unul net superior, cu o rezistenta in timp mai mare fata de alte tipuri ce se folosesc pe o panza.

Acuarelele

Utilizate mai mult de catre cei mici au un grad de acoperire mai mic, acestea fiind pe baza de apa pelicula pe care o creaza este una transparenta si necesita mai multe straturi pentru a putea avea o acoperire medie. Cu toate acestea exista culorile tempera ce sunt de asemenea pe baza de apa, se pot folosi in general doar pe hartii mai groase sau carton panzat, dar se pot aplica si pe lemn sau sticla, este important sa cunosti aceste aspecte inainte de a le folosi pe suprafata de lucru favorita.

Prin urmare toate aceste aspecte trebuiesc luate in considerare si mai ales daca ai facut o pasiune pentru pictat si ai nevoie de o indrumare in alegerea potrivita a produselor precum sunt cele mentionate mai sus ce te ajuta in desfasurarea corecta a acestui hobby ce iti poate dezvolta cu brio latura artistica, creativitatea si viziunea.