Descoperire fără explicații: au fost găsite piese metalice ce datează de acum 400 de milioane de ani

O descoperire senzațională a fost făcută de arheologii de la Universitatea din Sankt Petersburg în timpul explorării unui sit străvechi din Kamchatka. Ei au găsit o fosilă ciudată constând într-un angrenaj format din piese metalice, ce ar data de acum 400 de milioane de ani.

Autenticitatea descoperirii a fost certificată și, potrivit arheologului Yuri Golubev, descoperirea i-a surprins pe oamenii de știință prin natura sa cel puțin neobișnuită, capabilă să rescrie istoria sau preistoria omenirii.

Nu este pentru prima dată când se găsește un artefact antic în acea regiune, dar surprinzător de bine conservat, acest artefact specific este încrustat în stâncă, ceea ce este de înțeles, deoarece în peninsulă se află numeroși vulcani, scrie gadgetreport.ro.

Relicva era compusă din piese metalice care par să formeze un mecanism, un set de angrenaje care poate proveni de la un fel de ceas sau de la un computer. Ceea ce este uimitor este că locul în care au fost localizate piesele este datat cu 400 de milioane de ani în urmă.

,,Am primit un telefon de la primarul din Tigil. Acesta ne-a spus că niște oameni se plimbau pe jos la fața locului și au găsit aceste rămășițe în stâncă", a declarat arheologul Yury Golubev.

,,Am mers la locul indicat și, inițial, nu am înțeles ce am văzut. Erau o serie de angrenaje dințate care păreau a fi părți ale unei mașini. Erau în stare perfectă, ca și cum ar fi fost înghețate într-un timp scurt. Era necesar să se controleze zona, pentru că în curând curioșii au început să apară în număr mare. Alți oameni de știință americani și geologi au definit piesa ca fiind un artefact incredibil și misterios.", a mai spus acesta.

Nimănui nu-i venea să creadă că acum 400 de milioane de ani ar fi fost posibil să existe o mașină. La acea vreme, formele de viață erau încă foarte simple. Dinozaurii au apărut abia 250 de milioane de ani mai târziu.

Potrivit cercetătorilor, descoperirea sugerează în mod clar existența unor ființe inteligente capabile de o astfel de tehnologie. Posibilitățile indică o civilizație necunoscută care s-ar fi dezvoltat înaintea oamenilor și ar fi locuit această planetă.

Nu este exclus să fie vorba de niște ,,turiști spațiali" care explorau Pământul, iar nava lor a fost avariată, poate în urma unui accident, și a fost abandonată pe loc. De asemenea, s-a constatat că piesele au ajuns în stare de fosilizare într-o perioadă geologic scurtă de timp.

Posibil ca „nava spațială" să fi căzut în ceea ce a fost cândva o mlaștină. În ciuda descoperirii, oamenii de știință preferă să fie prudenți și să considere că dovezile nu sunt încă definitive.

Cercetătorii de la Institutul de Paleontologie și Paleoantropologie a Vertebratelor (IVPP) din Beijing au făcut o descoperire care vine să reseteze toate teoriile legate de apariția oamenilor. Pe internet, teoria face furori, alimentând supozițiile că, acum cîteva milioane de ani, pe Pământ ar fi existat o civilizație dispărută în urma unui eveniment apocaliptic.

Teoria lansată de chinezi pleacă de la o descoperire despre...pești. Cercetătorii au descoperit o serie de fosile de pești care datează de acum 436 până la 439 de milioane de ani, din perioada numită perioada Siluriană.

Fosilele descoperite în provinciile Guizhou și Chongqing din China conțin cei mai vechi dinți găsiți vreodată și i-au ajutat pe oamenii de știință să înțeleagă modul în care s-au format maxilarele și membrele noastre cu milioane de ani în urmă.

Ca urmare a acestei descoperiri uluitoare, este posibil ca primii strămoși ai oamenilor să fi existat cu aproximativ 10 milioane de ani înainte de ceea ce se credea inițial.

„Noile fosile schimbă totul", a declarat Zhu Min, liderul echipei care a făcut descoperirea. „Acum știm cât de mari sunt, cum arată și cum au evoluat în timp".

Potrivit cercetătorilor, spre sfârșitul Silurianului au început să apară peștii cu fălci, ceea ce le-a permis să fie vânători mai buni și, prin urmare, să transmită gene mai bune. Acesta a fost un pas uriaș în evenimentele evolutive care vor duce în cele din urmă la dezvoltarea omenirii.

Aceasta nu este singura descoperire recentă care indică existența unor ființe impresionante cu mult înainte ca oamenii, așa cum îi știm noi, să fi cutreierat Pământul. În Orientul Mijlociu a fost găsit un colț de elefant preistoric uriaș, cu o lungime de 2,5 metri și o vechime estimată la aproximativ 500.000 de ani.

Se crede că această descoperire ar putea proveni de la un animal de două ori mai mare decât elefanții africani cu care suntem obișnuiți astăzi. Colțul a fost găsit de biologul Eitan Mor, care a fost în vizită în regiune pentru a cerceta elefanți străvechi.

Acesta a declarat: „Spre surprinderea mea, am observat ceva ce părea a fi un os de animal mare care ieșea din pământ. Când m-am uitat mai atent, mi-am dat seama că era „ceva real", așa că m-am grăbit să raportez acest lucru.