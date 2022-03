Descoperire inexplicabilă în interiorul Pământului: Două anomalii colosale detectate în adâncuri

Oamenii de știință de la Universitatea Arizona din Statele Unite au făcut o descoperire neobișnuită în interiorul Pământului, în urma unui studiu publicat pe 10 martie 2022 în revista Nature. Ei au găsit două anomalii ciudate în mantaua inferioară a planetei noastre, una sub continentul Africa, iar cealaltă sub Oceanul Pacific.

Aceste structuri sunt în general considerate a fi niște structuri termochimice dense, care influențează procesele care au loc în mantaua și miezul Pământului, potrivit Science Alert. Până în prezent, oamenii de știință încă nu știu de unde provin aceste structuri colosale sau de ce au înălțimi atât de diferite, dar un nou set de modele geodinamice realizate i-a dus pe experți la un posibil răspuns. Aceste rezervoare ascunse sunt situate în părți opuse ale lumii și, judecând după propagarea profundă a undelor seismice, anomalia de sub continentul african este de peste două ori mai înaltă decât cea de sub Oceanul Pacific.

După ce au făcut sute de simulări, autorii noului studiu apărut în revista Nature, Qian Yuan și Mingming Li de la Universitatea Arizona din Statele Unite, cred că anomalia de sub Africa este mai puțin densă și mai puțin stabilă decât cea de sub Pacific. "Calculele noastre au descoperit că volumul inițial al anomaliilor nu le afectează înălțimea, care este controlată în mare parte de densitate și de vâscozitatea mantalei din jur", a spus Qian Yuan. De-a lungul timpului, structurile de rocă de magmă fierbinte se ridică treptat din mantaua Pământului, iar cercetării susțin că ea contribuie la activitatea vulcanică de la suprafața planetei noastre.

În comparație cu anomalia de sub Pacific, cea de sub continentul african se întinde cu aproximativ 1.000 de kilometri mai sus, ceea ce susține estimările anterioare. Oamenii de știință nu știu de unde provin aceste anomalii, dar există două teorii. Una arată că aceste structuri sunt făcute din niște plăci tectonice care alunecă sub manta, iar altă ipoteză susține că anomaliile sunt rămășițele unei coliziuni dintre Pământ și protoplaneta Thea.