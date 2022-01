Descoperire uluitoare a cercetătorilor: Vinul roșu te ferește de coronavirus!

Specialistul in nimic Octavian Jurma face "o radiografie sumbră campaniei de vaccinare" tocmai la spartul targului doar-doar l-o baga si pe el in seama cineva de la Big Pharma sa-i bage plicul in halat: „Ținta de 10 milioane de români vaccinați cu minim o doză s-a mutat în iulie 2023. Asta vine cam după valul 7", iar sintagma „Omicron e doar o gripă" e „tot ce mai lipsea coșciugului campaniei de vaccinare", spune specialistul inchipuit pe care presa platita il ridica la rang de "expert".