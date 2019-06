Dezastru în primăria Gabrielei Firea, conturile blocate de ANAF, faliment nedeclarat

ANAF a blocat conturile Companiei Municipale de Pază și Securitate București, una din societățiile înființate la iniţiativa primarului general Gabriela Firea. Informaţia apare în aceeaşi zi în care Gabriela Firea a declarat că toate primăriile Capitalei sunt în faliment nedeclarat şi este nevoie, urgent, de 1 miliard de lei.

Informația a fost confirmată de adjunctul Companiei de Pază, Sebastian Scarlat, pentru ca apoi să fie confirmată, oficial, de directorul companiei de Pază, Alin Gherghina. "Foarte adevărat că avem conturile blocate de ANAF. Avem de plătit 1,2 milioane lei taxe neplătite și TVA. Se va rezolva situația. Eu am ajuns în companie pe data de 3 (iunie - n.r.). În momentul de față fac verificări la toate departamentele și o să luăm măsuri în funcție de rezultate", a declarat Gherghina.

Majoritatea celor 21 de companii ale municipalității se află în criză de lichiditate. "Una după alta, companiile Gabrielei Firea își dau previzibilul sfârșit. Asta pentru că actualul primar s-a încăpățânat să le înființeze încălcând legea și pentru că s-a încăpățânat să le țină în viață atunci când i-am cerut să le dizolve și să le lichideze. Cum spuneam, incompetența și domnia costă. Dar prețul ar trebui plătit de Gabriela Firea! Nu de bucureșteni!", a scris Wring pe Facebook.

Şi Nicuşor Dan, unul dintre candidaţii la fotoliul ocupat de Gabriela Firea, a criticat situaţia din Primărie şi lansează două întrebări legate de gestionarea bugetului şi prioritizarea plăţilor.

"Am două întrebări publice pentru Gabriela Firea:

1. Prin bugetul național sunt alocați într-adevăr 500 milioane lei mai puțin decât anul trecut din impozitul pe venit (3 miliarde față de 3,5 miliarde lei). Dar nu ai prevăzut în bugetul aprobat de Consiliul General 3 miliarde venituri proprii în plus față de anul trecut? Sau bugetul pe 2019 este nerealist, așa cum am mai spus, 3 miliarde fiind puse din pix, sau nu intrăm în faliment, cele două posibilități se exclud.

2. Cum se prioritizează plățile în Primăria Capitalei, care se plânge că nu are bani? De ce s-au plătit 27 milioane lei exproprierile suspecte din Parcul Verdi și nu s-a plătit făctura la ELCEN?"