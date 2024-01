Dezvăluiri cutremurătoare făcute de un vecin al pensiunii Ferma Dacilor: "Acum 4-5 ani, 20 de inși au tăiat mâna unei persoane"

Incendiul de la Ferma Dacilor, în urma căruia au murit opt persoane, dintre care patru copii, e departe de a fi elucidat. Deși autoritățile au găsit o serie întreagă de nereguli și cred că de la acestea au pornit problemele, patronul Cornel Dinicu susține că o mână criminală a provocat tragedia.

De aceeași părere este și unul dintre vecinii săi, care a intervenit public în favoarea lui, dar a scos la iveală și câteva episoade cutremurătoare.

„Haideți să fim realiști. Mi s-au adus amenințări, că ce caut la televizor. Dar dacă domnul Dinicu era victima și murea în acest incendiu, cine era de vină? Eu nu sunt un om pregătit, dar trebuie să spun că omul ăsta a fost victimă aici, a fost un incendiu provocat. Din toate punctele de vedere, nu am și nu am avut nicio relație cu acest domn Dinicu. Clădirea respectivă avea peste 100 de metri lungime și peste 10 metri lățime. Nu avea cum să ardă, dacă pleca focul dintr-un singur punct.

Criminalul adevărat stă și se uită la noi la televizor. La două strazi de mine, acum 4-5 ani, 20 de inși taie mâna unei persoane și nu se ia nicio măsură. Putem să mergem că acolo e punctul cheie. Am pentru toate răspuns. Eu am fost la mine la teren și am fost acuzat că am fost acolo să filmam porcii lui Dinicu. Dar porcii erau luați si adevaratul mafiot e în libertate. Un nene de la DSV îmi dă amendă de 500 de milioane că nu am doi câini crotaliati, iar omului astuia Dinicu nu ii da nicio amenda pentru sute de porci.

Omul asta e o persoană influentă, dar eu dacă port o conversație cu el, înseamnă că și eu sunt tot interlop. Eu nu am legatură cu el, o singură dată am mâncat la Ferma Dacilor, acum cinci ani. Acolo unde e Ferma a fost un drum. Acum a fost ocupat drumul și ne-au intors din drum oamenii domnului Dinicu, când am fost sa filmam, că au zis ca filmam porcii lui Dinicu. Există o scară a puterii, domnul Dinicu e la jumătate, interlopii ăia mari sunt la județ. Poate el la rândul lui era doar un supus. Pe ăia de rangul unu îi găsim la Consiliul Judetean", a declarat vecinul Fermei Dacilor.