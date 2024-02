Diana Șoșoacă, pusă la punct de soțul abuzat timp de doi ani: "Fir-ar mama ei a dracu' de zdreanță! Mi-e scârbă de mine!"

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a reacționat virulent la adresa acesteia, dezvăluind că de doi ani îndură comportamentul abuziv al partenerei de viață.

„Am renunțat la tot ce aveam, la job-ul meu de aici, că să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec și să o iau de la zero? Asta merită ceva? O doare în cur. Și atunci la cine să mă gândesc eu, la ea? Fir-ar mama ei a dracu de zdreanță. Mi-e scârbă de mine că de doi ani o duc rău cu ea. Mi-e scârbă că am stat doi ani. Dacă plecam în primul an ce bine îmi era. Plecam și cu asta basta.

Eu merg până la capătul lumii, dar nu mai vreau să merg cu ea. Vrea să mă dea afară din partid că-i contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea? Nu faci nimic creativ. Dă-te dracu, fă un pas în spate. Ieși de pe grupuri, vorbești doar prin gura mea, scrii la mine de pe ăsta al meu, dar dacă scrii de pe al meu scrii frumos. Nu se poate, mă, să stea să drăcuie un om câte zece minute și să-l înjure. Nu se poate, nu se face. Ditamai senatorul țării. Te apuci și urli și zbieri și drăcui în drumul mare. Ți se spune de șase - șapte ori să te oprești și nu te oprești? Să intru în pământ de rușine de fiecare dată. Hai că nu se mai poate. Să-și ia pastilele dacă e nevrotică. Dacă nu e o schimbare radicală din partea ei și nu o să o facă, bineînțeles.

Mă rog de ea să vorbească cu mine. Șase zile nu mi-a răspuns la un mesaj. Așa de importantă se credea. Fiță de București. Nu am mai mers cu ea în mașină la București, să urle la mine, sunt două ore și jumătate de teroare. E lipsă de bun simț, lipsă de respect. Scap de beleaua asta și scap.

Nu cred că mai vreau niciun fel de dialog. De doi ani de zile sunt sacul ei de box. Până la urmă, valoarea mea e mai mare decât a ei. Acum a ieșit ea și strălucește, dar dacă o întrebi trei lucruri nu știe să ți le spună. Eu sunt obligat să iau măsura asta radicală. Ea nu are niciun prieten, pe nimeni n-are în Parlamentul ăla. Plăcerea cea mai mare e să se ducă acolo și să-i ia la șuturi pe toți. Pentru asta trăiește. Nu să-și facă o alianță sau ceva. Nu am fost să am prietenie cu nimeni, mi s-a interzis. Ca să nu mai urle nebuna, am lăsat dracu", a declarat Silvestru Șoșoacă.