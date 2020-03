Dosarul 10 august: Jandarmeria e obligata sa publice date despre ordinul clasificat de interventie in forta

Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (UM 0575 Bucuresti) este obligata sa comunice unui ONG mai multe date privind modul in care a fost secretizat un document important in cazul protestului Diasporei din 10 august 2018: ordinul de interventie in forta in Piata Victoriei.

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti pe 17 februarie 2020 si poate fi contestata cu recurs. Demersul a fost initiat in instanta de Asociatia "Evolutie in Institutie", care a deschis un proces de comunicare informatii de interes public.

Concret, jandarmii trebuie sa ofere urmatoarele informatii:

- Nivelul de secretizare al ordinului de folosire a fortei pentru interventia ce a avut loc in Piata Victoriei in data de 10 august 2018.

- Institutia care a decis clasificarea si functia persoanelor care au semnat documentele in baza carora s-a facut clasificarea ordinului de folosire a fortei pentru interventia ce a avut loc in Piata Victoriei

- Documentele emise, in baza carora s-a clasificat ordinul de folosire a fortei.

Asociatia "Evolutie in Institutie" a cerut initial aceste informatii Jandarmeriei, in octombrie 2019, dar s-a lovit de un refuz. Asa ca s-a ajuns in instanta.

Reprezentantii ONG-ului au explicat judecatorilor ca refuzul este nelegal, impunandu-se a fi cenzurat de instanta de contencios administrativ prin obligarea la comunicarea informatiei de interes public.

"Sunt informatii de interes public"

Reclamantii au facut trimitere la articolul din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public potrivit caruia: "prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei".

"Informatiile solicitate de subscrisa sunt informatii de interes public ce rezulta din activitatea paratei si nu sunt exceptate de la comunicare, atat timp cat fara aceste informatii cetatenii nu pot verifica daca parata isi desfasoara activitatea in interes public sau isi desfasoara activitatea intr-un mod responsabil fata de acestia," arata Asociatia Evolutie in Institutie in cererea de chemare in judecata.

Iata minuta Tribunalului Bucuresti, potrivit portalului instantelor: "Admite cererea formulata de reclamanta Asociatia Evolutie in Institutie, in contradictoriu cu parata Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti - Unitatea Militara 0575. Obliga parata sa comunice reclamantei informatiile de interes public solicitate prin cererea inregistrata sub nr. 258715 /18 octombrie 2019."

Ancheta de la DIICOT

Ancheta din dosarul protestului Diasporei din 10 august, caz in care sunt pusi sub acuzare mai multi sefi ai Jandarmeriei si ai Ministerului de Interne, este in prezent instrumentata de procurorii DIICOT.

Motivul pentru care procurorii militari au declinat acest caz la DIICOT a fost ca Jandarmeria a reclamat actiuni impotriva ordinii constitutionale.

Mai multi inalti ofiteri din Jandarmerie sunt pusi sub acuzare in acest caz: fostul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, fostul adjunct al acestuia, Sebastian Cucos, si Mihai Chirica, secretar de stat in Ministerul de Interne. In dosar mai este vizat si maiorul Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

MAI a anuntat ca ministrul Marcel Vela a ordonat la sfarsitul lunii noiembrie 2019 declasificarea convorbirilor de pe statiile Jandarmeriei din data de 10 august 2018. Intregul volum de comunicatii radio a fost pus la dispozitia procurorilor.