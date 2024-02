Într-o întorsătură surprinzătoare a evenimentelor, șeful CIA, William Burns, a publicat un editorial în revista Foreign Affairs care se aliniază cu declarațiile făcute ieri de Mike Adams despre faptul că lumea nu se mai teme de imperiul american. Burns afirmă că Statele Unite nu se mai bucură de o "întâietate incontestabilă", precizând clar că țara nu mai este puterea dominantă în lume.

Pe măsură ce războiul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas se intensifică, există temeri că acesta s-ar putea extinde și pe alte fronturi, cum ar fi Libanul. Acest lucru a determinat agenția globală de rating de credit S&P să avertizeze că ar putea reduce ratingul de credit suveran al Israelului în cazul în care conflictul se extinde și afectează în mod negativ economia acestuia. În plus, dovezile privind forțele israeliene îmbrăcate în medici care au atacat un spital din Jenin pentru a ucide anumiți pacienți evidențiază crimele de război în curs de desfășurare și tensiuni suplimentare între cele două națiuni.

Un incendiu de proporții la fermele Feather Crest din Texas ridică suspiciuni cu privire la un nou sabotaj alimentar, deoarece mai multe cotețe de pui au ars, ceea ce a dus la pierderea de vieți omenești pentru mulți pui. Acest lucru se adaugă la preocupările continue privind siguranța lanțului nostru de aprovizionare cu alimente, precum și la necesitatea ca persoanele să-și asigure propriile rezerve de alimente prin mijloace precum cultivarea propriilor alimente sau prin existența unor planuri de rezervă.

Nassim Taleb, autorul cărții Black Swan (Lebăda neagră), avertizează că SUA se confruntă cu o spirală a morții cauzată de umflarea datoriilor și că doar un miracol poate inversa problema. Nivelul absolut al datoriei publice americane a ajuns acum la o cifră "înspăimântătoare", datoria federală depășind 34.000 de miliarde de dolari pentru prima dată în istorie, ceea ce afectează o familie americană medie de trei persoane cu o datorie de aproximativ 102.000 de dolari pe familie. Obligațiile nefinanțate se ridică la 212 trilioane de dolari, adică 631.000 de dolari per cetățean, ceea ce arată clar că guvernul SUA se îndreaptă spre un colaps care va afecta toate aspectele vieții și ale societății.

In acest context, o duzină de comisari agricoli republicani de stat au trimis o scrisoare către șase mega bănci din SUA, informându-le că promovarea investițiilor ESG ar putea duce la creșterea prețurilor la alimente și ar putea avea un impact asupra disponibilității alimentelor. Aceștia critică apartenența băncilor la grupul organizat de Națiunile Unite numit Net Zero banking Alliance (NZBA), care are ca scop finanțarea unor acțiuni ambițioase în domeniul climei, ceea ce ar putea dăuna operațiunilor agricole și de creștere a animalelor din America prin promovarea unei agende care acordă prioritate turbinelor eoliene și panourilor solare în detrimentul unor surse de energie precum motorina.

Pe măsură ce aceste probleme continuă să se dezvolte, este clar că Statele Unite și alte țări din întreaga lume se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește securitatea alimentară, stabilitatea economică și dinamica puterii politice. Este esențial ca indivizii să rămână informați și proactivi în asigurarea propriei bunăstări, făcând alegeri inteligente cu privire la locul în care își investesc banii, la modul în care își gestionează finanțele și la tipul de acțiuni pe care le întreprind pentru a-și asigura siguranța și securitatea personală într-o lume din ce în ce mai volatilă și incertă.