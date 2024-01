Dr. Geanina Hagimă: 55 de întrebări privind nanotehnologia și nanoparticulele pe adresa Agenția Naționale a Medicamentului

M-am găndit la un set de intrebări pentru ANMDMR (Agenția Națională a Medicamentului ) focalizate în principal pe UTILIZAREA NANOTEHNOLOGIEI ÎN MEDICAMENTE ȘI VACCINURI.

Situația noastră este foarte gravă în ce privește utilizarea NANOTEHNOLOGIEI care, desi este FOARTE AVANSATĂ, ENORM FINANȚATĂ si UTILIZATĂ INTENSIV DE PESTE 20 DE ANI , NU ESTE REGLEMENTATĂ și are multe EFECTE TOXICE.

AVEM DE-A FACE CU UN DUȘMAN redutabil, INVIZIBIL, CA ȘI RADIAȚIILE ELECTROMAGNETICE ȘI VIRUSURILE (care , după parerea mea, sunt tot creații ale nanotehnologiei).

Daca aveti sugestii va rog sa comentați.

Cred ca ar trebui sa trimitem cat mai multi asemenea întrebări pentru a crea presiuni in legătura cu utilizarea nanotehnologiei in medicamente, inclusiv vaccinuri.

Intrebari similare ar trebui puse si pentru nanotehnologia din alimente. Cărei autorități ar trebui să ne adresăm?

Am fost prostiti, am fost ignoranți, am fost tinuti departe de informațiile legate de aceasta tehnologie si acum suntem pusi in fata faptului implinit. Numai cu o atitudine masiva si ferma mai putem schimba ceva, macar pentru România.

Trebuie sa facem presiuni ca aceste medicamente sa se produca in Romania. Aici le putem controla mai bine. Altfel, pentru cele din UE, ANMDMR le cosideră sigure și eficiente, fără să le verifice, ca și în cazul serurilor experimentale și chiar al vaccinurile clasice. Ei se considera acoperiti de legislatia europeana. Totul e premeditat. Trebuie scos totul la suprafata, mai ales ca problema nanotehnologiei este in mod intentionat trecuta cu vederea. Cei răuvoitori denigreaza, ironizeaza, invoca conspirationismul, iar cei 'binevoitori" fie nu sunt informati, fie afirmă ca sunt lucruri care depășesc puterea de întelegere a oamenilor si de aceea evita subiectul. La fel se întâmplă și cu radiatiile 5G. Eu cred ca oamenii inteleg repede dacă le dai explicatii minime coerente, căci pe langă știință, mai avem si intuitie. Iar în perioada asta mulți au înțeles că este ceva în neregula in lumea asta.

Către,

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania

Adresa: Str. Mr. Stefan Sanatescu nr. 48, Sector 1, 011478, Bucuresti, Romania

Tel: 021-317.11.00; 021-317.11.01; 021-317.11.02; 021-317.11.04

Fax: 021-316.34.97

MAIL SECRETARIAT - [email protected]

Domnule Președinte,

Stimate domnule/Stimată doamnă responsabil cu Legea nr. 544/2001,

Subsemnata ... , domiciliată ... (solicit ca aceasta să fie și adresa locului citării și al comunicării răspunsului), identificată prin C.I. seria .... nr. ..., eliberat de ..., la data de ..., CNP ..., email ..., tel. ..., în calitate de reclamant (petent)

I. Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Doresc să primesc răspuns, în format electronic, pe adresa de email și la adresa de domiciliu (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

1. Folosirea nanotehnologiei și a nanoparticulelor pentru medicamente și vaccinuri este reglementată în România?

2. Folosirea nanotehnologiei și a nanoparticulelor pentru medicamente și vaccinuri este reglementata în Uniunea Europeana?

3. Cunoașteți faptul că nanotehnologia și nanoparticulele sunt utilizate pe scară largă în industria farmaceutica, deși nu există o legislație a Uniunii Europene pentru acest domeniu?

4. Cunoașteți faptul că metodele toxicologice cunoscute și acceptate pe scară largă nu sunt suficiente pentru a detecta posibilele efecte nocive ale nanoparticulelor, acestea având proprietăți diferite față de particulele la scara mai mare https://ec.europa.eu/archives/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion_21_nano_en.pdf ?

5. Nanoparticulele pot determina alterarea ADN-ului uman?

6. Ce sancțiuni sunt prevăzute pentru folosirea unor tehnologii nereglementate în produsele farmaceutice? Vă rog să-mi indicați legile.

7. Menționați care sunt medicamentele orale care au în compoziție nanoparticule și nanotehnologie. Exista un site pentru public pe care pot fi vizualizate aceste medicamente?

8. Care sunt medicamentele/soluțiile injectabile care conțin nanoparticule/nanotehnologie? Care sunt cele care nu conțin nanotehnologie ? Indicați site-ul la care consumatorii pot vizualiza aceste informații.

9. Nanotehnologia, nanoparticulele intră în compoziția anestezicelor dentare? Care anestezice dentare conțin nanotehnologie/ nanoparticule?

10. Care anestezice dentare nu conțin nanotehnologie?

11. Prospectele medicamentelor conțin toate substanțele din compoziția acestora? Ce elemente din compoziție nu apar în prospectul medicamentelor?

12. Sunt analize private de microscopie electronică cu raze X care au constatat prezența în vaccinuri dar și în unele anestezice dentare a siliciului, dar și a unor atomi de metale care nu apar în prospectele acestor produse. ANMDMR verifică dacă compoziția trecută în prospectul medicamentelor/vaccinurilor din România corespunde cu cea reală?

13. Care este lista completa de excipienți a vaccinului PRIORIX, aceasta lipsind din descrierea produsului de pe site-ul EMA https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/priorix-article-30-referral-annex-iii_en.pdf . Unde este postată/publicată această listă de către ANMDMR ?

14. In ce condiții ANMDMR poate dispune efectuarea unor teste fizico-chimice, inclusiv investigații pentru prezența sau nu a nanotehnologiei în medicamente/ vaccinuri.

15. Ce spectru de teste poate efectua ANMDMR pentru detectarea nanotehnologiei și a compoziției medicamentelor?

16. De când se utilizează nanotehnologia, nanoparticulele în medicamentele utilizate in România?

17. Vaccinurile anticovid conțin nanotehnologie? Ce tip de nanotehnologie (nanostructuri pasive/ nanostructuri active/ nanosisteme/ nanosenzori ce pot comunica la distanță , etc) conțin aceste produse? Vă rog să menționați pentru fiecare în parte.

18. Vaccinurile anti-covid ARNm conțin siliciu? Dar yttriu, titan, aluminiu, staniu?

19. Cum se explica detectarea persoanelor vaccinate anticovid pe frecvența bluetooth de 2,4 GHZ , ele emițând adrese MAC identificate de programul BLE scanner?

20. Care este numărul de decese legate de vaccinarea covid pentru fiecare vaccin în parte, raportat de România?

21. Care este numărul de reacții adverse severe pe termen scurt, mediu și lung raportat de Romania pentru fiecare din vaccinurile anti-covid?

22. Care este procentul deceselor și a reacțiilor adverse raportate de România după vaccinarea covid? Cum este acest procent față de cel raportat de alte state din UE? Cum explicați diferența?

23. Au fost analizate din punct de vedere al compoziției loturile de vaccin anticovid care au determinat decese/reacții adverse severe? Unde sunt publicate/postate rezultatele acestor investigații?

24. Au fost finalizate studiile clinice prospective pentru fiecare dintre vaccinurile anticovid? Unde sunt publicate în limba Română aceste date?

25. Vaccinurile anticovid au încă autorizare condiționată sau au deja autorizare definitivă?

26. Vaccinurile "clasice" conțin nanotehnologie sau nanoparticule?

27. Au fost efectuate studii toxicologice pentru nanoparticulele și nanotehnologiile utilizate în vaccinuri? Vă rog să le precizați pentru fiecare dintre vaccinurile

28. Se specifică în prospectele medicamentelor/ vaccinurilor folosirea nanotehnologiei/ nanoparticulelor?

29. Care vaccinuri din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății conțin aluminiu?

30. Care este conținutul în aluminiu al fiecărui vaccin și care este doza totală cumulată a aluminiului din vaccinurile recomandate în schema de vaccinare a Ministerului Sănătății?

31. Ce studii prospective, dublu orb, randomizate au fost efectuate pentru a evalua toxicitatea aluminiului pentru dozele din vaccinuri? Dar pentru doza totala de aluminiu a tuturor vaccinurilor recomandate în schema de vaccinare a Ministerului Sănătății?

32. Care sunt studiile de siguranță (de orice tip) /efectele negative asupra organismului uman ale aluminului din fiecare vaccin dar și pentru doza totala aluminiului din toate vaccinurile din schema de vaccinare recomandată de Ministerul Sănătății?

33. Care este biodistributia, biodsponibilitatea aluminiului din vaccinuri la injectarea intramusculara? - Vă rog să indicați studiile.

34. Aluminiul din vaccinurile cu administrare intramusculara traversează bariera hemato-encefalica? Dar în cazul vaccinurilor cu administrare subcutanată ? Indicați , vă rog, studiile.

35. Ce efect are aluminiul asupra creierului uman? Indicati studiile.

36. Ce efect are aluminiul asupra epifizei umane? Indicati studiile.

37. Pe ce căi se elimina aluminiul din organism, care este timpul de înjumătățire și în ce interval se elimina complet din organism? Indicați, vă rog , studiile .

38. Au fost efectuate studii pentru biodisponibilitatea/ biodistribuția vaccinurilor utilizate în schema de vaccinare a Ministerului sănătății? Va rog sa le precizați pentru fiecare dintre vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății.

39. Au fost efectuate studii de impact asupra fertilității masculine și feminine pentru vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății? Vă rog să le precizați pentru fiecare dintre vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății.

40. Au fost efectuate studii privitoare la carcinogenicitate/ genotoxicitate pentru vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății? Vă rog să le precizați pentru fiecare dintre vaccinurile din lista. Pentru ce perioadă au fost urmărite aceste efecte în studiile clinice?

41. Ce vaccinuri (denumirea comercială, firma producătoare, țara de fabricație) au fost achiziționate de către Ministerul Sănătății pentru schema de vaccinare în ultimii trei ani?

42. Vă rog să enumerați studiile prospective, dublu orb, randomizate care să indice eficacitatea în PREVENIREA APARIȚIEI BOLII RESPECTIVE pentru fiecare dintre vaccinurile achiziționate de Ministerului Sănătății. Care a fost scăderea riscului absolut de boală? Dar a celui relativ? Vă rog să precizați aceste rezultate pentru...

43.Vă rog să enumerați studiile prospective, dublu orb, randomizate care indică eficacitatea în APARIȚIA IMUNITĂȚII CELULARE pentru fiecare dintre vaccinurile mentionate.

44. Vă rog sa enumerați studiile prospective, dublu orb , randomizate care să indice eficacitatea în APARITIA IMUNITĂȚII UMORALE pentru fiecare dintre cele mentionate.

45. Vă rog să indicați care este nivelul DE anticorpi considerat protector obținut prin vaccinare și studiile din care rezultă eficacitatea nivelului protector al anticorpilor. Precizați aceste informații pentru fiecare dintre vaccinurile recomandate în schema de vaccinare a Ministerului Sănătății.

46. Va rog sa enumerați studiile prospective, dublu orb, randomizate raportate la placebo ( nu la adjvanți) care EVALUEAZA REACȚIILE ADVERSE pe termen scurt, mediu și lung pentru fiecare dintre vaccinurile recomandate în schema de vaccinare a Ministerului Sănătății.

47. Formularea "HBsAg se asamblează spontan, în absența tratamentului chimic, în particule sferice cu diametrul mediu de 20 nm, care conțin polipeptide HBsAg neglicozilate și o matrice lipidică constând în principal din fosfolipide."- "The HBsAg assembles spontaneously, in the absence of chemical treatment, into spherical particles of 20 nm in average diameter containing non-glycosylated HBsAg polypeptides and a lipid matrix consisting mainly of phospholipids" este sugestiva de folosirea nanotehnologieihttps://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/engerix-b-article-30-referral-summary-product-characteristics_en.pdf ? Unde se menționează in prospectul vaccinului Engerix B că se utilizează nanotehnologia?

48. Care sunt studiile de siguranță efectuate pe nou-născuți pentru vaccinurile antihepatită B? Dar pentru vaccinul anti TBC?

49. Care sunt efectele adverse pentru fiecare dintre vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății? Care dintre aceste efecte adverse au fost depistate în cadrul studiilor clinice și care au fost depistate postmarketing? Pe ce perioadă au fost urmărite efectele secundare in studiile clinice? (enumerați studiile)

50. Particulele VLPs (virus-like particles) folosite în unele vaccinuri ca Gardasil 9 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-9-epar-product-information_en.pdf sunt obținute prin nanotehnologie?

51. Care este biodistribuția particulelor VLPs? Vă rog să indicați studiile.

52. Particulele VLPs fuzionează și cu membrana celulară a celulelor nonimune?

53. Care sunt studiile care demonstrează scăderea cancerului de col uterin (nu doar a leziunilor precanceroase) la persoanele vaccinate anti HPV?

54. Care este eficacitatea vaccinării anti HPV pentru femeile 18-25 ani? Dar pentru categoria de peste 25 de ani? Vă rog să indicați studiile.

55. Care este eficacitatea repetării dozelor pentru vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății? Vă rog să menționați care sunt studiile care stau la baza recomandării repetării dozelor de vaccin pentru fiecare dintre vaccinurile din schema de vaccinare a Ministerului Sănătății.

Aceasta constituie și plângere prealabilă în temeiul art. 1-2, corelat cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51-52 din Constituția României, NCC și Convenția EDO și ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție autoritatea.

Data Semnătura