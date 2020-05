Dragnea, infrangere si la Tribunalul UE in cazul OLAF: "Domnul Liviu Dragnea va plati costurile"

Tribunalul UE a respins ca inasmisibila plangerea lui Liviu Dragnea impotriva Comisiei Europene, prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor contesta de fapt un raport OLAF din 2018, care a dus la deschiderea de catre DNA a dosarului de coruptie Tel Drum.

„Mr. Liviu Dragnea shall pay the costs (Domnul Dragnea va plati costurile)", se arata in minuta instantei europene. Prin urmare, fostul lider PSD trebuie sa plateasca cheltuielile de judecata. Dragnea a fost asistat de avocatii Bernard O'Connor si Sebastien Gubel.

Liviu Dragnea a incercat de fapt sa obtina anularea raportului OLAF care sta la baza inculparii sale in dosarul Tel Drum. Liviu Dragnea a chemat in judecata Comisia Europeana la Tribunalul UE de la Luxemburg, pe care o acuza ca nu i-a acordat dreptul la aparare si nu a respectat prezumtia de nevinovatie in cazul in care OLAF a investigat fraudele cu bani europeni de care s-ar face vinovata Tel Drum.

In 2018 DNA l-a pus pe Liviu Dragnea sub urmarire penala pentru constituirea unui grup infractional organizat in dosarul Tel Drum, dosar bazat pe raportul OLAF. Dosarul DNA nu a fost finalizat nici pana acum cu o trimitere in judecata.