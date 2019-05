Dragos Titea: "Nu am agreat sub nicio formă ce am constatat la Aeroportul Otopeni!"

Dragos Titea, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a postat pe Facebook dupa un control ad-hoc la Aeroportul Otopeni:

"Astăzi am efectuat, împreună cu directorul Companiei Naționale Aeroporturi București și directori din Autoritatea Aeronautică Civilă Română, o vizită la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Nu am agreat sub nicio formă ce am constatat la fața locului, situația arătând că în ultimii ani nu s-au făcut niciun fel de investiții în infrastructura aeroportuară, semn că nu a existat o prioritizare a problemelor de aici. I-am solicitat noului director de la Aeroport ca împreună cu alți directori din Companie și sub atenta consultare cu cei din AACR să stabilească cât mai urgent un calendar al lucrărilor pentru demararea lucrărilor la suprafața aeroportuară. Am încredere că noua echipă de la CNAB va lua cât mai urgent măsuri astfel încât la aeroport să înceapă lucrările de modernizare."