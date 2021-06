Drama in lumea muzicii folk. Un cantaret din Republica Moldova s-a impuscat in cap

Iurie Sadovnic, un cantaret celebru de muzica folk din Republica Moldova, a murit dupa ce s-a sinucis, impuscandu-se in cap, luni, 7 iunie, potrivit autoritatilor. El a fost gasit de catre sotia sa. Arma cu care s-a impuscat in cap era detinuta legal de artist.

Iurie Sadovnic a fost un muzician si cantaret de muzica usoara si folk din Republica Moldova, care, de-a lungul timpului, a fost recompensat cu mai multe distinctii: titlul de Artist emerit al RSSM (1984), Medalia "Meritul Civic" (1993), medalia "Mihai Eminescu" (2000), titlul de Artist al Poporului al Republicii Moldova (2011) si Ordinul Republicii (2015).

El a activat ca solist al formatiilor "Haiducii din Susleni", formatia "Haiducii" a Institutului de Arte (1968-1973), formatia "Sonor" (1973-1976), formatia de jazz din Nikolaev (in perioada serviciului militar, 1970-1972), "Contemporanul" (1977-1978) si "Bucuria" (1979-1982) ale Filarmonicii din Chisinau. In 1983, Sadovnic a fondat formatia "Legenda", care a activat pana in 1993. In 1999 a lansat volumul de poezie "Am sa plec in Codru verde".