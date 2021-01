Dumitru Costin: "Cîțu nu știe pe ce lume se află. El vorbește de eliminarea inechităților?"

Liderul sindicalist Dumitru Costin a declarat că eliminarea inechităților, motivul invocat de guvernanți pentru noi legi ale salarizării și pensiilor, nu se poate realiza pentru că nu există nicăieri o evidență la nivel național, iar ceea ce face Guvernul riscă să producă o avalanșă de procese.

„Oamenii ăștia nu știu pe ce lume se află. Habar nu are dl premier Cîțu. La fel, ministrul Muncii și al Finanțelor habar nu au cum arată salariile in plata la functiile publice. Au doar o imagine a anvelopei salariale. Fiecare ordonator de credite stie doar pe bucatica lui. Dl Citu vorbeste de eliminarea inechitatilor. Nu exista baze de date. Domnia sa vorbeste de eliminare a inechitatilor? Pai domnia sa in septembrie a semnat anul trecut Ordonanta de Urgenta prin care a introdus sporul de COVID pentru functionarii din prefeturi. A uitat? O sa accentueaze nebunia asta, cu procese in instanta. Amplifica valul revendicativ care se solutineaza in instante si ne costa enorm. Atata timp cat o putere politica continua sa se joaca alba-neaara cu legi de capatai vom avea mereu amanari de termene, procese in lant si costuri din ce in ce mai mari si nota de plata tot poporul o va plati", a declarat Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS).