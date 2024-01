Țeapa caselor de marcat self-checkout: Jumătate dintre tinerii clienți ai magazinelor fură produse, arată un sondaj din SUA

Mai mult de jumătate dintre cumpărătorii din Generația Z (1989-2012) preferă casele de marcat cu autoscanare - și chiar și-ar schimba magazinul preferat pentru a beneficia de ușurința oferită de casele de autoservire, potrivit noilor date furnizate de Avery Dennison - dar nu neapărat pentru că sunt independenți sau introvertiți.

De fapt, o treime dintre tinerii cumpărători au recunoscut că au furat în timp ce scanau produsele la self-checkout, notează The New York Post.

Potrivit unui sondaj recent realizat de LendingTree în rândul a 2.000 de americani, aproape jumătate dintre respondenții din Generația Z au declarat că fură cel mai scump articol din coșul de cumpărături, în timp ce doar 37% au spus că ar fura doar lucruri de strictă necesitate.

Dar unii au spus că acest comportament infracțional este un mijloc de răzbunare.

"Avem atât de multe companii cărora nu le pasă de clienții lor, ci doar de a face bani", a dezvăluit un adolescent pentru Vice în 2020. La acea vreme, a existat o creștere a numărului de sfaturi și trucuri de furt din magazine care au devenit virale online.

Sentimente anticapitaliste

Sentimentele lor indică o tendință mai largă, deoarece puțin peste jumătate dintre cei din Generația Z au fost raportați ca având o părere negativă despre capitalism, conform unui sondaj din 2021.

"Nu cred că a fura de la marile corporații este imoral, deoarece diminuează sistemele care își exploatează lucrătorii și resursele pentru câștig economic", a declarat un tânăr de 19 ani pentru Dazed anul trecut.

Dar, în timp ce marii retaileri încearcă să se adreseze tinerei generații, al cărei dolar, în cazul în care chiar îl cheltuiesc, are un impact puternic - cumpărătorii au tendința de a-și alinia achizițiile cu misiunea unui brand - introducerea caselor self-checkout ar putea reprezenta un risc financiar.

"În timp ce auto-checkout este convenabil, cu siguranță reprezintă un risc pentru furt din magazine", a declarat pentru Fortune Matt Schulz, analist-șef de credite la LendingTree. "În cele din urmă, comercianții cu amănuntul trebuie să decidă dacă terminalele de auto-checkout merită riscul."

Magazinele încep să renunțe la self-checkout

Lanțuri populare precum Costco și Wegmans au început să regândească mașinile de autoservire la sfârșitul anului trecut; Walmart chiar a retras aceste case din trei dintre locațiile sale din New Mexico.

Potrivit CNN, comercianții cu amănuntul au o problemă de "shrink" - o pierdere de marfă, fie din cauza unor furturi mărunte, fie din cauza unei erori a clientului, cum ar fi înregistrarea unui tip greșit de măr sau de roșie -, subliniazî un studiu internațional care demonstrează o rată de pierdere de 4% pentru companiile cu standuri de auto-checkout, aproximativ dublu față de medie.

"Unii clienți nu cunosc un măr diferit față de altul, de exemplu", a declarat pentru BBC Nigel Murray, directorul general al lanțului de magazine alimentare Booths din Marea Britanie, care a eliminat recent casele self-checkout din două dintre locațiile sale.

Tehnologia care ar putea reduce furturile

Dar nu toate magazinele suferă aceleași pierderi. Amazon, de exemplu, folosește tehnologia "Just Walk Out" pentru a urmări ce articole iau clienții de pe raft, taxându-i odată ce ies din magazin.

Gianna Puerini, vicepreședintele Amazon Go, a declarat anterior pentru CNBC că furturile au loc "atât de rar" și că, la momentul respectiv, "încă nu a avut parte de o eroare" din cauza metodei fără casierie. De fapt, tehnologia ar putea reduce rata furturilor din magazinele tradiționale.

"Deoarece tehnologia Just Walk Out este foarte precisă, este tipic pentru comercianții cu amănuntul să vadă că rata de sustragere scade după instalarea tehnologiei", a declarat Jon Jenkins, președintele Just Walk Out, pentru Fortune.

"Într-un magazin cu tehnologie Just Walk Out, un client care ia un produs de pe raft și îl bagă în buzunar este taxat pentru acel produs ca și cum l-ar fi pus în coșul de cumpărături."