Educație sexuală explicită fără acordul părinților făcută unor copii de 12 ani la "Săptămâna Altfel" de către Preoteasa Ateismului!

United for Freedom, sectia germana, i-a dat in judecata in data de 28.11.23 la Curtea de Justitie de la Haga pe Bill Gates in solidar cu fundatia sa, si pe Ursula von der Layen, sefa Comisiei Europene pentru contractul de cumparare a vaccinurilor Covid ARN mesager cu acuzatia de crima impotriva umanitatii. A fost pusa in pericol viata a 451 de cetateni europeni.