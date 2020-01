Eleodor-Mihai Mandreș, omul lui Daniel Chițoiu, a revenit ca secretar de stat la Ministerul Finantelor

Eleodor-Mihai Mandreș, susținut de ALDE, a revenit ca secretar de stat la Ministerul Finanțelor, post de pe care a plecat în septembrie, în contextul în care mai mulți demnitari, inclusiv secretari de stat, au plecat din Executiv ca urmare a ieșirii ALDE de la guvernare.

Mandreș a precizat că este sprijinit politic de ALDE în guvernul Orban. In realitate, el este omul impus de Daniel Chițoiu cel care acum este anchetat pentru omor din culpa, in urma unui accident auto. Mandreș are experiență de peste 20 de ani în sectorul bancar, în principal în activitate de tranzacționare instrumente financiare, piață valutară și piață monetară.

La începutul acestei săptămâni, la Ministerul Finanțelor, a fost numit ca secretar de stat și avocatul Gheorghe Pecingină, vicepreședinte PNL Gorj. De asemenea, la finele anului trecut, și Mironel Panțuroiu a fost numit în funcția de secretar de stat, la scurt timp după ce pe o astfel de poziție a fost instalat și Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.