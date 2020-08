Elevii vor merge la scoala cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti

Inceperea noului an scolar este una dintre prioritatile autoritatilor in acest moment. A fost intocmit un proiect cu norme ce vor trebui respectate, iar, in plus, elevii vor trebui sa aiba asupra lor o declaratie pe propria raspundere completata si iscalita de parinti. Declaratia conditioneaza primirea copilului in colectivitate la inceputul fiecarui ciclu de prezenta fizica in spatiul scolar si va fi prezentata la triajul epidemiologic la intarea in unitate.

Ce vor atesta parintii prin aceasta declaratie pe proprie raspundere:

Faptul ca in ultimele 14 zile:

Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree, etc).

Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19

Copilul nu a venit in contact cu o persoana testata pozitiv pentru aceasta afectiune.

Nu voi aduce copilul in colectivitate daca prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree, etc).

Documentul prevede mai multe situatii in care parintii trebuie sa instiinteze scoala despre absenta elevului.

Parintii vor fi incurajati sa participe la educatia pentru igiena si sanatate a copiilor, astfel incat revenirea in scoala sa fie in siguranta.

Parintii vor fi incurajati sa monitorizeze starea de sanatate a copiilor si sa actioneze responsabil.

A fost intocmita si o lista cu sfaturi utile pentru parinti:

Vorbiti cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar si pe cei din jur impotriva infectiei cu noul coronavirus;

Explicati-i copilului ca, desi scoala se redeschide, viata de zi cu zi nu va fi la fel ca inainte, deoarece trebuie sa avem grija de noi si sa evitam raspandirea infectiei;

Acordati atentie starii mentale a copilului si discutati cu el despre orice modificari ale starii lui emotionale;

Invatati-va copilul cum sa se spele pe maini corespunzator si vorbiti cu acesta despre cum respectam sfaturile generale cu privire la o igiena corespunzatoare si la pastrarea distantei;

Invatati-va copilul sa se spele pe maini: atunci cand ajunge la scoala, cand se intoarce acasa, inainte si dupa servirea mesei, inainte si dupa utilizarea toaletei si ori de cate ori este necesar;

Invatati-va copilul cum sa poarte corect masca de protectie si explicati-i importanta si necesitatea purtarii acestei;

Sfatuiti-va copilul sa nu consume in comun mancarea sau bauturile si sa nu schimbe cu alti elevi obiectele de folosinta personala (atentie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucarii etc) De exemplu, nu oferiti nimic de mancat sau de baut intregii grupe/clase la ziua de nastere sau cu alte ocazii;

Curatati/dezinfectati zilnic acasa obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tableta, computer, mouse etc);

Evaluati zilnic starea de sanatate a copilului inainte de a merge la scoala;

In situatia in care copilul are febra, simptome respiratorii (tuse, dificultati in respiratie), diaree, varsaturi, contactati telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenta dupa caz si nu duceti copilul la scoala;

In cazul in care copilul se imbolnaveste in timpul programului (la scoala), luati-l imediat acasa si contactati telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenta dupa caz.

Este nevoie ca parintii sa constientizeze cat este de importanta izolarea la domiciliu si netrimiterea in colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boala infecto-contagioasa. Parintii / apartinatorii nu vor avea acces in curtea unitatii de invatamant si nu vor insoti copiii in cladirea acesteia, cu exceptia cazurilor speciale, pentru care exista aprobarea conducerii scolii.

Comunicarea cu parintii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice in vederea identificarii din timp a semnelor de imbolnavire si a initierii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate.

Parintii au obligatia sa anunte unitatea de invatamant cu privire la absenta elevului in urmatoarele situatii:

Elevul prezinta simptome specifice;

Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;

Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 si se afla in carantina."