Eliminarea banilor cash pentru a salva clima e ultima invenție a globaliștilor - 2,7 kg de CO2 pe cap de locuitor generate de plătile in numerar!

"Nu mai folosiți banii cash, poluați mediul înconjurător": este ultima invenție a binefăcătorilor, în numele climei în pericol. Ceea ce este grozav este că combină proiectul de eliminare a numerarului cu alarmismul imposturii climatice.

Poluarea banilor, da. Ultima idee genială a gândirii unice dominante este exprimată într-un articol grotesc publicat în cotidianul italian Il Sole 24 Ore, cu un titlu deja destul de programatic: "Poluarea datorată banilor cash": în Italia, 2,7 kg de CO2 pe cap de locuitor generate de plățile în numerar (al doilea în Europa, după Germania). Nu, nu este vorba de o schiță de comedie, ci de un articol care chiar se preface că este serios.

"Provocarea de mediu" este capul de afiș al studiului, care se bazează pe estimări elaborate de The European House, o bandă rulantă pentru ideologia Green Deal. The European House are grijă să genereze o subspecie de vinovăție ecologică în rândul cititorilor europeni, indiferent de rezultatele practice ale poluării, care văd Europa pe locul doi după Asia și restul lumii.

Dar, cu toate acestea, pe calea sacră a ecologismului, speciile trebuie neapărat eliminate. Potrivit "studiului", "plățile fără numerar contribuie, de asemenea, la tranziția ecologică: Italia se situează pe locul al doilea în Europa, după Germania, în ceea ce privește emisiile totale de CO2 generate de plățile în numerar, cu peste 160,8 mii de tone de CO2, adică aproximativ 2,7 kg pe cap de locuitor, cauzate de plățile în numerar". Mai puțină hârtie, mai puțină poluare. Haideți să fim serioși.

Da, dar care este obiectivul? Mai presus de toate, să îi facă pe oameni mai controlabili. De acum încolo, scopul este de a purta un război împotriva numerarului. Sau, mai bine zis, de câțiva ani încoace. Cum îi faceți pe oameni să coopereze? Demonizându-l prin toate mijloacele posibile, până la eliminarea "banilor poluanți". În mod clar, este o frică calculată. Ale cărei detalii nici măcar nu are rost să le investigăm. Concentrându-se pe existența hârtiei, o așa-numită "alarmă de poluare" ar putea fi declanșată în aproape orice domeniu.