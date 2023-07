Elon Musk zice că e un Vlad Țepeș în războiul cu Mark Zuckerberg

După ce utilizatorii Threads, clona lui Mark Zuckerberg de la Meta la Twitter, s-au redus în ultimul week-end, atât în ce privește nivelul înscrierilor cât și participarea utilizatorilor, cu 20%, respectiv timpul petrecut pe platformă, în scădere cu 50%, Elon Musk, patronul Twitter, a afișat azi o imagine cu Vlad Țepeș și referenul unui cunoscut cântec al anilor 90: „What Is Love", cântat de interpretul Haddaway: „Baby don't hurt me, don't hurt me, no more" („Iubito nu mă răni, nu mă mai răni!"), remarcă Activenews.ro.