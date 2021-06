Emisiunea lui Ionut Cristache, suspendata de conducerea TVR inainte sa fie mutata la ora 17.00. "Tocmai am fost anuntat"

Relizatorul emisiunii "Romania 9" de la TVR a anuntat intr-o postare pe Facebook ca editia emisiunii sale, care ar fi trebuit sa inceapa in aceasta seara, 10 iunie, la ora 21.00, a fost scoasa de pe post si inlocuita cu o editie speciala.

"Tocmai am fost anuntat ca azi, emisiunea Romania9 e suspendata din motive editoriale care vizeaza o editie speciala. Asadar, ne vedem luni, de la 21.00, daca nu intervine alta schimbare in grila!", a scris realizatorul Ionut Cristache intr-o postare pe Facebook.

Conform surselor citate de Pagina de Media, oficialii TVR a spus ca in aceasta seara, de la ora 21:00, va fi programata editia speciala Europa Azi, in contextul in care a inceput campania electorala pentu alegerile Parlamentare din Republica Moldova.

Va fi un duplex Chisinau-Bucuresti, cu realizatorii Mihai Radulescu si Marian Voicu.

Amintim ca in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi difuzata de postul public de la ora 17.00.

Ionut Cristache va fi pe post intre orele 17.00 si 18.00, de luni pana joi si este plasat imediat dupa emisiunile despre minoritati (Emisiunea in limba Maghiara luni si marti, Convieturi - miercuri si Akzente - joia).

Noua grila de programe va fi lansata pe 21 iunie.