Exceptional discurs al lui Rareș Bogdan în Parlamentul European. Niciun politician român n-a mai spus răspicat: "Nu ne obligați să jucăm și noi dur!"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a acuzat miercuri, la o dezbatere în Parlamentului European, că blocarea aderării în spațiul Schenge reprezintă o nedreptate care i se face României. El a adăugat: "Nu ne obligați să jucăm și noi dur!"

„De 11 ani, 2 țări europene pe care românii le tratează cu respect, îi umilesc sistematic, blocând aderarea la Schengen. Și asta deși companiile lor au afaceri uriașe în România și dețin o bună parte din sistemul bancar și de asigurări. Mereu, România și-a tratat partenerii cu respect. Ce trebuie să mai facem pentru a fi tratați de la egal la egal și respectați de toți membrii UE? Să provocam o criză alimentară la nivel european? Să blocăm la graniță trenurile și sutele de camioane cu cereale, care traversează zilnic România pentru a ajunge pe piețele occidentale, în Olanda, Belgia, Franța, Austria, Germania, Italia?", a spus Rareș Bogdan.

„Nu ne obligați să jucăm și noi dur! Am fost mult prea eleganți și tăcuți până acum. Nu suntem mai puțin europeni decât cei Vest. Nu-i trimiteți pe alegătorii români către populiști si eurosceptici", a adăugat acesta.

„Blocarea României in afara Schengen este o nedreptate față de un popor profund european. Acum 500 de ani, un român a fost primul european care l-a înfrânt si blocat pe cuceritorul Constantinopolului, Mehmet al 2-lea. Se numea Iancu de Hunedoara. În onoarea lui, și astăzi, toate bisericile catolice din lume trag clopotele la ora 12. Vă avertizez că, acum, Mehmet al 2-lea se numește Putin. A atacat Ucraina cu tancurile, dar a atacat și eurosistemul. Are două arme: minciuna și politicieni cărora le oferă sprijin. Are oameni care deja le spun românilor că eurosistemul i-a abandonat. Pentru a anula orice demers antieuropean și pentru a anula discursul eurosceptic in interiorul granitelor României, țara mea trebuie să fie obligatoriu in Schengen! Nu vă bateți joc incă o dată de România. Ajunge!", a conchis europarlamentarul PNL.