Experiment esuat in muntii Parang: Un tanar s-a legat cu lantul de un copac, iar dupa 3 zile a constatat ca nu mai are apa si mancare

Un tanar s-a legat cu un lant de un copac intr-o padure din Muntii Parang, apoi a aruncat cheia lacatului. A vrut sa faca un experiment legat de tehnicile de supravietuire in salbaticie, insa nu a luat in considerare faptul ca nu are destule provizii.

Dupa trei zile a inceput sa strige dupa ajutor si din fericire pentru el a fost auzit de niste ciobani care treceau prin zona si au anuntat salvamontistii. Barbatul a fost gasit in zona Polatiste, la granita judetelor Hunedoara si Gorj. El le-a marturisit salvatorilor ca era deja de trei zile acolo, iar de doua zile isi terminase proviziile, potrivit observatornews.ro.

Salvator: Si ce ai mancat, mai, omule?

Barbat: Pai am avut ceva de mancare, dar am ramas de doua zile, nu mananc nimic! Am avut ceva mancare, plasa, pe-acolo, ca pe acolo am venit.

Salvator: Nu mai exista nicio cheie la lacatul ala?

Barbat: Nu mai e nimic. Ca, daca era, nu mai stateam eu in halul asta! N-aveti nimic la voi, apa, ceva?

Salvator: Ba da, iti dam apa si fructe.

....

Barbat: Ce bine ca am dat de voi!

Tanarul a fost recuperat in siguranta si a fost ulterior predat unui echipaj de la ambulanta, care i-a acordat ingrijiri medicale.