Fermier român, disperat că nu găsește muncitori în ciuda salariilor generoase. ”Le-am dat 10.000 de lei pe luna. Au spus că nu vin”

Un fermier din Cluj, care crește bivoli se confruntă cu problema forței de muncă. Acesta oferă salarii uriașe și carte de muncă, dar spune că nu găsește muncitori.

Un antreprenor clujean spune că nu mai găsește muncitori, în condițiile în care oferă 10.000 de lei salariu și carte de muncă.

„Principala problemă este că nu găsim oameni. Pleacă toți în străinătate. Eu le-am dat, în primăvară, la doi oameni, la o familie, le-am dat 100 de milioane (n.red. 10.000 de lei). Da, 100 de milioane pe lună și-i și angajam cu carte de muncă. 100 de milioane și prima dată au zis că vin, după aia au spus că nu vin. Să putem să le mulgem. Lapte de bivoliță. E 10-15 lei litrul de lapte.

M-am apucat de 3-4 ani de bivoli, înainte am avut oi și nici la alea nu am găsit. N-am găsit oameni, iar singur nu pot. Și acum am rămas singur. Acum am multe cu pui mici care au lapte, da degeaba, că n-am cine să le mulgă, și singur nu pot să fac eu față. Am 80 de bivolițe, dintre care 30-40 au pui. Oamenii vin și îmi bagă numere de telefon în poștă și mă întreabă dacă am lapte. Păi îmi trebuie oameni, fără oameni nu poți face, măcar 2", a mărturisit fermierul din Jucu.