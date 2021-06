Fii organizat la birou cu ajutorul produselor de birotica si papetarie

Munca de acasa poate fi obositoare uneori, daca produsele pe care le folosesti nu sunt cele potrivite pentru a-ti duce sarcinile la bun sfarsit, astfel te poti simti ca si cand depui un efort constant, dar parca in jurul tau nimic nu se misca asa cum trebuie, astfel trebuie sa intocmesti cu angajatorul o lista de produse ce iti sunt necesare pentru o buna desfasurare a treburilor, pe parcursul unei zile, sa iti poti planifica toate activitatile pe care le ai.

Astfel trebuie sa te indrepti catre produse de birotica si papetarie utile biroului tau, pentru organizarea documentelor, precum sunt bibliorafurile sau tavitele pentru documente, separatoarele sau alonjele, planificarea si afisarea sarcinilor cu table magnetice si panouri din pluta sau trimiterea corespondentei in siguranta cu tipurile de plicuri potrivite pentru acest lucru.

Bugetul pentru articole de birotica si papetarie comandate online nu trebuie sa fie neaparat unul mare, doar trebuie sa constientizati ce produse va pot ajuta cu adevarat in eficientizarea muncii pe care o depuneti in mod constant, astfel va puteti orienta catre produse ieftine, dar utile in ceea ce faceti, de exemplu capsatoarele sunt cea mai simpla varianta de organizare a documentelor, urmate de agrafe, clipsuri si alte furnituri mici.

Pentru planificarea eficienta a lucrului atat acasa cat si la birou ai nevoie de o sumedenie de articole pentru birou din gama de papetarie, adica tot ceea ce tine de hartie, dar si birotica, majoritatea accesoriilor, astfel incat este indicat sa ai un minim de articole ce te vor sustine in finalizarea taskurilor in timp util.

Alege panourile si tablele din pluta pentru a putea evidentia mesajele mai bine si in acelasi timp iti poti crea un spatiu de planificare a tuturor lucrurilor pe care le ai de facut intr-o zi aglomerata sau pe diferite perioade de timp. Acestea au rama fie din lemn sau aluminiu, iar dimensiunile pot sa difere in functie de nevoi, de la cele mai mici pana la modele ce pot acoperi un perete intreg, iar asta este indicat daca ai un spatiu suficient de mare in birou. In acelasi timp pretul poate creste exponential o data cu dimensiunea acestora, dar te poti orienta spre modele economice.

Organizarea biroului dar si arhivarea documentelor ce sunt in fiecare zi la indemana ta trebuiesc puse in conditii optime aveti in vedere urmatoarea lista de produse :

Bibliorafturile se folosesc adesea pentru pastrarea documentelor contabile, avand o capacitate destul de mare pentru acest lucru, de aproximativ 500 coli de hartie, astfel creaza un spatiu suficient pentru acestea. In functie de preferinte in magazinele de birotica si papetarie se pot gasi fie modele plastefiate in diferite culori pentru a se asorta oricariu stil, sau cartonate, denumite si marmorate. Pe partea frontala prezinta eticheta ce poate fi inscriptionata in functie de perioada sau importanta, iar acestea sunt foarte cautate deoarece sunt utile chiar si pentru mutarea actelor intre diferitele departamente sau atunci cand este necesar sa lucrezi de acasa si ai nevoie de anumite produse de birotica pentru asta.

Hartia pentru copiator reprezinta un produs de papetarie extrem de utilizat in toate companiile, practic toate documentele fie ele de contabilitate, avizele, facturile, notele de comanda, trebuiesc tiparite pe format fizic, iar acestea se consuma in cantitati din ce in ce mai mari in functie de activitatea depusa, astfel trebuie sa alegeti o hartie ideala pentru nevoile avute, astfel incat una de slaba calitate si foarte ieftina poate afecta aparatele, copiatoarele si imprimantele, poate ramane blocata si va genera costuri suplimentare. Online poti comanda din gama de birotica si papetarie si hartie reciclata, aceasta nu are culoarea normala alba, este mai inchisa si este confectionata prin reciclarea celei folosite, aceasta nu este tratata cu alte substante pentru albire si este prietenoasa cu mediul inconjurator.

Pentru a avea un ranadament foarte bun cand lucrezi de la birou cat si de acasa poti sa iti optimizezi activitatile astfel incat sa nu te incarci cu mult mai multe sarcini decat poti finaliza cu succes, altfel de foarte multe ori exista riscul ca nici unul dintre proiectele la care lucrezi sa nu fie duse la bun sfarsit in timpul propus, iar acest lucru poate afecta bunul mers al desfasurarii activitii pe care o intreprinzi.

Iata cateva sfaturi ce te pot indruma spre o buna organizare a muncii de la biroul de acasa.

Trebuie sa ai la indemana obiectele potrivite pentru ceea ce faci, astfel intr-un birou nu trebuie sa lipseasca articole de birotica si papetarie, furnizate periodic, ce au o utilitate mai mare decat te poti astepta, pixurile si stilourile pentru a nota si semna, notesurile adezive colorate sau simple ce au acelasi scop si iti permit sa lasi mesaje lipite pe diferite suprafete sau pentru a nu uita lucrurile importante pe care le ai de facut, o agenda sau un caiet cu spirala in care iti poti nota comenzile sau completa formularele tipizate.

Pastreaza informatiile esentiale cat mai bine vizibile astfel incat sa nu ratezi termenele limita cand pur si simplu anumite sarcini sunt uitate sau poti pierde timp pretios in timp ce cauti informatia necesara pentru a putea demara proiectele. Puteti face acest lucru utilizand ca sistem de stocare dosare din plastic si cu sina pentru a permit o vizualizare rapida, dar si un acces facil la foile pe care le folositi frecvent. Un alt sfat este acela de a folosi file de protectie colorate, pe acestea le gasiti intr-un magazin online de birotica si papetarie, asa puteti identifica dintr-o privire tot ce aveti nevoie.

Realizati liste cu prioritati de facut in fiecare zi, poti planifica asta prin formarea de notite direct pe desktopul computerului sau doar sa lipesti in mod cat mai vizibil note informative, iar atunci cand sunteti suprasolicitati din punctul de vedere al activitatilor pe care le luati asupra dumneavoastra este indicat sa le reprogramati pentru alta zi, deoarece mai mult ca sigur randamentul nu va fi cel mai bun in acea perioada.