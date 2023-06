Filmul atentatului de pe aeroportul internațional Chișinău: Atacatorul a furat pistolul de la un polițist de frontieră

Atacatorul care a deschis vineri focul pe aeroportul internațional din Chişinău, ucigând două persoane, și-a procurat arma în urma unui moment de neatenție al poliției moldovene de frontieră, potrivit Ziarul de Gardă, care citează un comunicat al autorităților de peste Prut.

Bărbatul este un cetățean din Tadjikistan, în vârstă de 43 de ani și a sosit cu un zbor din Turcia, dar i-ar fi fost refuzată intrarea în ţară. Există o practică în Republica Moldova ca ruși antrenați în sistemul militar sau luptători în zonele de conflict să nu fie primiți pe teritoriul țării și să fie trimiși înapoi de unde au venit. Motivul îl reprezintă teama Republicii Moldova că Federația Rusă să încerce destabilizarea Chișinăului. În special din Turcia și Armenia încearcă să intre în Republica Moldova ruși care sunt refuzați pe teritoriul țării.

Atacatorul de vineri pe aeroportul din Chișinău era condus de forțele de ordine pentru efectuarea formalităţilor de returnare din ţară, când a reuşit să deposedeze de armă un poliţist de frontieră.

„La Aeroportul Internaţional Chişinău a avut loc un incident armat în care unui cetăţean străin i s-a interzis intrarea în Republica Moldova. În timpul însoţirii sale în zona sterilă pentru a fi returnat, acesta a luat arma unui poliţist de frontieră şi a rănit mortal două persoane. La această oră, individul a fost neutralizat şi încătuşat de trupele speciale care au intervenit. Toate zborurile au fost amânate, iar pasagerii au fost evacuaţi din aeroport. Au fost asigurate toate măsurile pentru aducere a situaţiei la normalitate. Oamenii legii vor continua să asigure securitatea şi ordinea publică la aeroport", a comunicat Ministerul de Interne.

Cei doi morți sunt un polițist de frontieră și un gardian care ar fi încercat să-l dezarmeze pe atacant. În afara celor doi morți, un pasager a fost rănit și se află în îngrijirea medicilor.

Primele imagini din timpul atacului armat de pe Aeroportul din Chișinău

După atacul armat de pe Aeroportul din Chișinău, catalogat de către unele surse, ca fiind unul terorist, pe Twitter au apărut imagini cu mpmentul în care bărbatul l-a deposedat de armă pe polițistul de frontieră și începe să tragă.

Mai multe împușcături au avut loc vineri, în jurul orei 17.00 la Aeroportul Internațional Chișinău. Conform unor informații, focurile au fost trase de un bărbat care aterizase cu o cursă din Turcia, surse citate de pulsmedia.md arătând că este vorba de un cetățean rus, posibil mercenar din cadrul Wagner. Atacatorul a fost reținut.

Cel care a efectuat atacul cu doi morți din Aeroportul Internațional Chișinău este un cetățean din Tadjikistan, în vârstă de 43 de ani, spune premierul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Dorin Recean, premierul Republicii Moldova a spus, despre incident grav de securitate de la Aeroportul Internațional Chișinău, că acesta a fost efectuat de un cetățean din Tadjikistan, în vârstă de 43 de ani căruia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova din considerente de securitate.

„În timpul însoțirii sale către zona sterilă pentru a fi returnat, acesta a împușcat mortal un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară, cu arma sustrasă de la un angajat al poliției de frontieră. O altă persoană - pasager - a fost rănită și se află în îngrijirea medicilor", spune premierul Moldovei.

#Moldova ???????? BREAKING: an attack took place on #Chisinau airport.



A Russian citizen who was denied entry into the country is reported to have grabbed the gun of a border guard and killed two people with it. He is now under arrest. pic.twitter.com/4dyHYt866z