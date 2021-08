Florin Vasile Citu a stat arestat doua zile in Statele Unite ale Americii pentru conducerea unui autovehicul in stare euforica

Premierul Florin Citu a recunoscut in direct ca el este arestatul. Florin Vasile Citu care apare intr-un document oficial al Curtii de Justitie din statul american Iowa (vezi facsimil) a stat doua zile in arest preventiv, fiind acuzat de conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a drogurilor.

Florin Vasile Citu a recunoscut intr-o conferinta de presa de miercuri de la Guvern transmisa in direct, raspunzand unei intrebari pe aceasta tema.

Conform datelor oficiale: Florin Vasile Citu este licentiat in stiinte economice, absolvind Grinnell College din Iowa, SUA in 1996. Pregatirea academica a acestuia a continuat cu un masterat in stiinte economice in cadrul Iowa State University, si un doctorat la aceeasi universitate, in macroeconomie si afaceri internationale. Educatia lui Citu a continuat, dupa absolvirea Grinnell College, cu un masterat, intre 1997 si 1999, tot in Statele Unite ale Americii, la Iowa Sate University in domeniului politicii monetare aplicate, macroeconomie, econometrie, iar intre anii 1999 si 2002 premierul desemnat urmand un program doctoral completat, insa fara a sustine lucrarea de disertatie, la aceeasi universitate din Iowa unde a facut si studii de masterat.

Ce informatii insa putem obtine daca dam un search pe www.iowacourts.state.ia.us: Un document din martie 2000 indica ca actualul premier Florin Vasile Citu ar fi fost incarcerat 2 zile in SUA. Pentru condus sub influenta alcoolului sau drogurilor/legislatia americana nu face diferenta intre ele. Conform documentului Curtii de Justitie din Iowa, Florin Vasile Citu ar fi fost retinut 2 zile in anul 2000 si a primit si o amenda de 1000 de dolari americani. Decizia este a unui judecator american si Citu si-a recunoscut fapta.