Fondatorul Tesla, Elon Musk: Decesele de COVID sunt umflate, panica parcă a fost dorită. „Să fie clar pentru proști!"

Elon Musk, pune la îndoială întreaga narațiune privind epidemia de coronavirus, statisticile de la baza acesteia și soluțiile de răspuns. Într-o intervenție cu peste 10 milioane de vizualizări, acesta afirmă că lumea este de o perioadă blocată într-o veritabilă buclă ce trebuie ruptă prin revizuirea numărului de decese atribuite COVID-19, care de fapt este mult mai mic, și reîntoarcerea la activitatea economico-socială normală, care să permită inclusiv sistemelor medicale, în prezent paralizate, să-și reia serviciile către pacienții cu terțe afecțiuni.

Economia nu este un corn al abundenței de unde să poți lua de toate stând acasă, iar oamenii trebuie să treacă peste frica inițală întrucât mortalitatea indusă de noul coronavirus este de zeci de ori mai mică decât se anticipa inițial.

La începutul lunii martie, când epidemia noului coronavirus ajungea în lumea occidentală, au fost declarațiile unui miliardar, Bill Gates, cele care au anticipat scenariul traversat, cu autoizolare, carantinări, închideri ale economiei și restrângeri masive de circulație. La 2 luni de atunci, când țările dezvoltate din Vest trec prin faze diferite de redeschidere, iar percepția populației se schimbă pe măsură ce statisticile infirmă modelele apocaliptice inițiale, este rândul altui miliardar, cu o avere de 2 ori mai mică, dar mai carismatic și având descoperirile care captează atenția și imaginația piețelor financiare și publicului larg, Elon Musk, să marcheze printr-o intervenție publică majoră revenirea către normalitate.

Cel care a făcut din Tesla o companie de aproximativ 150 miliarde dolari a declarat că nu numai că mortalitatea COVID-19 este extrem de scăzută, dar și că numărul deceselor atribuite bolii trebuie revizuit, acesta fiind făcut pe o metodologie îndoielnică. Ceea ce inițial ajungea din Italia, prima țară lovită major de epidemia de coronavirus, la nivel de zvon, Musk a afirmat-o ca pe un fapt notoriu: oamenii despre care se spune că au murit de coronavirus de fapt în majoritate covârșitoare au ca factor de deces terțe cauze. El afirmă că se impune o cernere a informațiilor („clear up the data") pentru ca pe baze reale populația să se calmeze și să abandoneze strategia „#Stai acasă!", care are la bază o viziune absurdă asupra economiei.

Musk a făcut declarațiile tranșante în emisiunea lui Joe Rogan, cel mai vizionat talk-show din SUA, atunci când a fost provocat de realizator să vorbească despre coronavirus, despre care în noiembrie nu se știa nimic, dar în doar 6 luni a schimbat lumea. „A acaparat mințile în lumea întreagă la un nivel care este chiar șocant", confirmă inventatorul de origine sud-africană. El spune că epidemia a fost mai întâi în China, dar a ajuns să se repete aproape identic în SUA. „E ca și când am vedea același film, dar în limba engleză..."

Post-factum, miliardarul pune la îndoială reacțiile statelor și asumările privind numărul de victime care au stat la baza acestora. „Cred că rata de mortalitate este mult mai mică decât spune Organizația Mondială a Sănătății; și spun că este mult, mult mai mică."

Este punctul în care el pune la îndoială informațiile oficiale cu privire la numărul deceselor și care dau la sfârșitul săptămânii trecute aproximativ 280.000 de morți. „Când te uiți la statisticile privind mortalitatea din punctul de vedere al vârstei și a ceea ce ei desemnează a fi comorbidități, se vede că au condiții de boală preexistente", spune Musk în intervenția care numai pe YouTube are deja peste 10 milioane de vizualizări. „Dacă ai până la o vârstă cu puțin peste 60 de ani și nu ai probleme de sănătate, probabilitatea de a muri este extrem de scăzută; nu spun că este zero, dar este extrem de scăzută."

Rogan îl întreabă pe Musk de ce nu revin mai hotărât acum factorii de decizie politică în măsurile de ridicare a restricțiilor pe măsură ce se observă clar că impactul bolii nu este nici pe departe cel care era prins în modelele inițiale ale epidemiologilor. „Este de ca și când oamenii au vrut cu adevărat această panică", a răspuns fondatorul Tesla, fără a elabora pe această temă.

El evidențiază că, acum, în SUA, dar și la nivel mondial sunt probleme legate de sănătatea publică, care nu vin în principal de la coronavirus. „Cea mai mare parte a spitalelor din SUA sunt acum pe jumătate goale sau în unele cazuri chiar la 30% din capacitate", atrage atenția Musk. Unii pacienți au nevoie de intervenții care nu sunt opționale, precum ar fi cele de chirurgie plastică. Este vorba de operații de bypass, de afecțiuni la rinichi, șold, genunchi. "Cred că sunt oameni care au probleme serioase și care aleg să nu meargă de frică."

Percepția publică se schimbă, în primul rând ca urmare a statisticilor, insistă Rogan, iar Musk nu poate decât confirma că populația se repliază pe măsură ce își dă seama că riscurile nu sunt într-atât de ridicate. „Obiectiv, mortalitatea este mult mai scăzută."

Tesla a fost printre primele companii care a permis lucrătorilor să lucreze de acasă într-o proporție foarte ridicată, iar percepția șefului executiv al companiei nu s-a schimbat, dar pune în oglindă și obligativitatea impusă de stat. "Dacă cineva vrea să stea acasă, să stea acasă, dar dacă cineva vrea să plece de acasă, nu ar trebui să fie obligat să stea acasă."

Aceasta, însă, nu are cum să nu afecteze major economia și, implicit, nivelul de trai al oamenilor. „Noțiunea că poți trimite cecuri la toți și lucrurile vor fi mai bune nu este adevărată, evident...", spune Musk. „Oamenii au această viziune absurdă că economia este ca un corn magic al abundenței și face lucruri, că bunurile și serviciile vin din acest corn al abundenței și dacă cineva are mai multe lucruri este pentru că a luat mai mult din acest corn al abundenței..."

Are privire ironică: „Să fac lucrurile clare pentru proștii care sunt acolo: dacă nu fabrici bunuri, nu există bunuri!" Dacă mâncarea nu o faci, nu o procesezi, nu o transporți, ea nu va veni pe masă. La fel se întâmplă cu intervențiile dentare sau cu obiectele de imediată folosință. „Nu sunt bunuri! Devii rupt de realitate. Nu poți da bani prin legislație și să rezolvi aceste lucruri. Dacă nu fabrici bunuri, nu există bunuri. Evident!", spune Musk. „Se golesc magazinele... Mașinăria se oprește..."

Tesla și fondatorul ei sunt afectați direct de măsurile de restrângere luate la nivelul statului California, unde autoritățile sunt din zonele cele mai de stânga ale Partidului Democrat și au aplicat măsuri drastice de restrângere a circulației și închidere a economiei. Corporația are în vedere atât inițierea unui litigiu, cât și mutarea facilităților de proiectare și producție într-un alt stat.

Presa publică un număr de decese supradimensionat, populația se sperie și nu mai accesează clinicile și spitale pentru tratamente, numărul de boli antrenează noi decese, acestea iarăși sunt raportate la COVID, iar autoritățile prelungesc măsurile de închidere a economiei. „Trebuie să oprim asta! Suntem blocați într-o buclă de timp. Pentru a rupe această buclă, condiția este să avem informații", spune Musk.

În opinia sa, în primul rând numărul bolnavilor de COVID-19 trebuie restrâns de la cei testați pozitiv și cu simptome foarte clare, iar aceeași metodologie strictă trebuie aplicată și în cazul morților. „Dacă este moarte, trebuie separat dacă a fost COVID cauza principală a decesului sau avea cancer în stadiul 3, boală de inimă, emfizem pulmonar sau a fost lovit de autobuz și avea și COVID..."

Atunci când realizatorul Rogan îi cere să menționeze ce are la baza presupozițiilor, Musk este foarte tranșant că numărul morților nu este cel comunicat oficial. "Nu este o întrebare; este ce aflăm zi de zi", a declarat acesta, adăugând că sunt chiar reprezentanți ai sectorului public de sănătate care spun asta.

Rogan spune și el că raportările privind decesele COVID-19 nu sunt în acord cu ceea ce se știa înainte că este atribuit drept o cauză de deces: „Dacă cineva avea gripă și suferea atac de cord, asumarea era că acea persoană a murit de atac de cord... Este fără precedent..."

Interlocutorul său insistă că așa se întâmplă în SUA: „A tușit înainte să moară, e COVID. De fapt, nici măcar nu trebuie să fie diagnosticați cu COVID; pur și simplu trebuie să ai o slăbiciune, o tuse, o deficiență respiratorie... Ca să fiu sincer nici nu știu cum e să mori fără chestiile astea..." Diaree, dureri de cap, deshidratare, tuse sunt simptome generale pentru mai multe boli, dar acum atribuirile se realizează către noul coronavirus. „Nici nu trebuie un diagnostic de COVID, trebuie să fie unul din multele simptome și să mori dintr-un anumit motiv, dar spun că e COVID... Face ca numărătoarea deceselor să apară ridicată", afirmă Musk, completând că în baza acestor date oamenii sunt ținuți în casă.