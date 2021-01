Fortele Speciale Romane cauta parasutisti de comando. Care sunt conditiile de participare si programul selectiei

Fortele pentru Operatii Speciale Romane au demarat sambata, 30 ianuarie, inscrierile pentru programul pregatitor in vederea evaluarii si selectiei parasutisti-comando.

Potrivit paginii oficiale de Facebook a Fortelor pentru Operatii Speciale Romane, anuntul se adreseaza soldatilor si gradatilor profesionisti, indiferent de arma si specialitatea militara. Termenul limita pentru inscrieri este 15 martie, relateaza defenseromania.ro.

"Daca esti soldat gradat profesionist si vrei sa devii parasutist comando, e momentul sa actionezi!

Programul se adreseaza soldatilor si gradatilor profesionisti indiferent de arma si specialitatea militara!

Termenul limita pentru inscrieri este 15 martie 2021!", au transmis Fortele pentru Operatii Speciale Romane.

Conditiile de participare

Conditii de participare la programul de selectie a parasutistilor-comando al Fortelor Speciale Romane:

Potrivit site-ului oficial al SAFOS, o conditie de participare este varsta maxima de 35 de ani.

DURATA: 5 saptamani (12.04-14.05.2021).

LOC DE DESFASURARE: Bacau, Batalionul 53 Comando "Smaranda Braescu".

OBIECTIVE:

-familiarizarea cu tehnicile, tacticile si procedurile specifice comando;

-familiarizarea cu tehnicile si procedeele de orientare in teren utilizand mijloacele din dotare;

-asimilarea cunostintelor de baza necesare operarii si intretinerii sistemelor de armament si incarcaturilor explozive fara sprijin specializat;

-imbunatatirea nivelului pregatirii fizice necesar parcurgerii Programului de evaluare si selectie parasutisti-comando;

-pregatirea psihica specifica necesara parcurgerii.

Potrviit sursei citate, la absolvirea Programului pregatitor in vederea evaluarii si selectiei parasutisti-comando, militarii primesc un Certificat de absolvire;

In baza Certificatului de absolvire mentionat mai sus, militarii care, din diverse motive, nu reusesc sa absolve Programul de evaluare si selectie parasutisti-comando au posibilitatea de a incerca absolvirea acestuia intr-o serie ulterioara, in urmatorii 2 ani, fara a mai trebui sa reia Programul pregatitor in vederea evaluarii si selectiei parasutisti-comando, mai precizeaza SAFOS.