Forumul Economic Mondial: Trebuie să reducem numărul de mașini cu 75% până în 2050

Forumul Economic Mondial (WEF), organizație globalistă, încurajează orașele să "limiteze creșterea utilizării mașinilor private" și își propune să reducă drastic numărul de mașini până în 2050, potrivit unui document, scrie portalul conservator canadian LifeSiteNews.

Documentul intitulat "The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility" a fost publicat de Forumul Economic Mondial în colaborare cu Visa în mai 2023.

Documentul pledează pentru creșterea "modurilor de transport partajate, electrice, conectate și automatizate (SEAM) și trecerea la orașe mai compacte" pentru a reduce numărul de mașini până în 2050 la 500 de milioane la nivel mondial și pentru a reduce drastic emisiile de carbon.



"Niciun oraș sau companie nu poate realiza această viziune de unul singur", se arată în document. "Printr-o colaborare puternică între sectorul public și cel privat, putem găsi soluții inovatoare, cu impact și adaptate la context pentru mobilitate, pentru a permite un viitor durabil pentru orașe."

Potrivit carsMetric, în prezent există peste 1,45 miliarde de mașini în lume, iar WEF estimează că acest număr va ajunge la 2,1 miliarde până în 2050, dacă vom rămâne pe traiectoria actuală. O reducere la 500 de milioane de mașini ar reprezenta, prin urmare, o reducere a numărului de mașini cu peste 75%.

WEF a testat recent instrumentul său de evaluare a mobilității urbane și a ales ca orașe de probă Buenos Aires, Argentina, Curitiba, Cota Rica și Singapore.

Documentul numește limitarea "creșterii utilizării mașinilor private prin stimularea transportului public, a utilizării bicicletei și a serviciilor de mobilitate partajată" ca fiind o "zonă de ambiție" majoră pentru Buenos Aires.

"Capitala Argentinei caută să îmbunătățească mobilitatea durabilă pentru a menține oamenii în mișcare, oferind în același timp un transport mai conectat și mai integrat", se arată în document.

De asemenea, orașul "adoptă noi soluții pentru a reduce dependența de mașinile private și pentru a oferi un sistem de transport multimodal bine integrat", potrivit WEF.