Forumul Green Tech&Woman a premiat excelența feminină. Printre laureați, europarlamentarul Maria Grapini, pentru lupta de a reseta Spațiul Schengen

Ediția din acest an a Forumului Green Tech&Woman a avut două componente, una de dezbateri și a doua fiind gala propriu-zisă, în cadrul căreia au fost acordate mai multe distincții.

Discuțiile, desfășurate la Palatul Parlamentului, au reunit reprezentanți ai guvernului, de la Departamentul de Dezvoltare Durabilă, de la Ministerul Economiei sau de la Ministerul Educației, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și ai administrației locale. Printre ideile desprinse s-a remarcat nevoia înființării unor asociații de dezvoltare durabilă, după modelul Constanței și nevoia de a include turismul în strategia de dezvoltare durabilă a României.

Lavinia Șandru, inițiatorul și moderatorul evenimentului de la Palatul Parlamentului, a fost maestru de ceremonie și în a doua parte, gala de la Cafeneaua Actorilor, acolo unde au fost decernate premiile „Green Woman 2022", premiile excelenței feminine pentru profesionalism, curaj și patriotism. Un juriu format din 50 de doamne au ales, din foarte multe domenii, pe cele 12 doamne care anul acesta au primit titulatura - Green Woman.

Printre doamnele premiate s-a numărat și europarlamentarul PUSL Maria Grapini, care recent s-a remarcat prin lupta sa din Parlamentul European pentru accederea României în Schengen și care a inițiat un demers pentru modificarea tratatelor UE și eliminarea dreptului de veto, cel responsabil pentru recentul eșec al aderării. „Este un premiu care mă bucură și mă onorează mai mult decât premiile luate în Parlamentul European, pentru că este un premiu pe care îl primesc în țara mea", a spus Maria Grapini.

Cele 12 laureate din acest an sunt: Ana-Maria Vătămanu - președinte al Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (un model pentru România, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă), Maria Grapini - europarlamentar PUSL ( femeia care a cerut resetarea Schengen, pentru că România merită să fie acolo), medicul Mihaela Leventer ( singura femeia care a dezvoltat de la zero o afacere de succes în domeniul medical), Simona Man - fost secretatar de stat în Ministerul Agriculturii ( un etalon pe partea de politici agricole), Gabriela Firea - ministru al Tineretului, Familiei și Egalității de șanse (singura femeie ministru din guvernul României), tânăra avocată Sandra Olănescu ( probabil cea mai hotărâtă dar și cea mai profesionistă avocată din România în zona drepturilor de autor), Natalia Intotero - deputat PSD (cel mai bun ministru al romanilor de pretutindeni), Anca Belu - primarul PNL al comunei Mihail Kogălniceanu, marea soprană Felicia Filip - directorul Operei Comice pentru Copii, managerul CEZ - Doina Vornicu (o somitate in lumea energiei) și jurnalistele Cristina Șișcanu de la Metropola TV și Sabina Iosub de la Antena 3 CNN.

Forumul Green Tech&Woman a fost organizat de Inițiativa Ecologistă Europeană și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Regională și Politici Europene și Pro Familia.