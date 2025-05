Asasinate in grup la adresa posibililor premieri ai României: Ilie Bolojan si Călin Georgescu

Pe rețelele sociale sunt discuții în interiorul unor grupări despre fabricarea unor bombe artizanale și „lichidarea" unor oameni politici.

Este vorba in principal despre Ilie Bolojan, actualul presedinte interimar al României, dar si posibilul premier in caz ca Nicusor Dan ajunge la Cotroceni. Nu in ultimul rand exista un plan de asasinare a lui Calin Georgescu, care ar urma sa fie prim-ministru daca George Simion va fi presedintele României.

Capturi de ecran de pe grupul „Unitatea 731" arată cum indivizii de pe grup vorbesc despre bombe artizanale și lichidarea „premierului" Bolojan. Unul dintre participanții la discuții scrie: „O să îl omor pe premierul Ilie Bolojan folosind un proiectil explozibil improvizat".

Majoritatea capturilor de ecran surprind discuții despre fabricarea unor bombe artizanale sau cocktailuri Molotov. Pe grup este distribuită o listă a elementelor necesare unei astfel de bombe, precum flacon de parfum de 15 ml sau diverse substanțe, inclusiv acid sulfuric. „Îi găsim în curând și-i omorâm. Dar trebuie să-i prindem în loc retras", îi răspunde un membru al grupului.

Participanții la discuție vorbesc și despre jurnaliști. Pe grup este prezentată fotografia executării, prin decapitare, a unor jurnaliști și se scrie: „Asta se va întâmpla cu Renata și Răzvan" - probail este vorba de jurnaliștii de la Pressone Renata Mogîldea și Răzvan Filip. Unul dintre participanți spune că a fost amendat pentru că a cumpărat benzină la sticlă.

De cealalta parte, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage marți atenția unor informații care circulă în mediul online, pe mai multe rețele sociale, inclusiv pe X, cu privire la un asasinat pe teritoriul României. Este vorba despre un așa-zis plan de asasinare a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. „În mediul on-line este promovat un mesaj prin care sunt publicate informații referitoare la un așa numit grup de persoane care ar fi încercat să producă un asasinat pe teritoriul României".