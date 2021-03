Fost polițist acuză condamnarea nedreptă. Mesaj către "paraditorul" de la DNA Oradea: Să ți-o dau la psihic să vezi cât ești de șarlatan!"

Fostul politișt Adrian Bota, fost ofițer în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, care acuză că ar fi fost condamnat pe nedrept, i-a transmis pe facebook un mesaj fostului șef al DNA Oradea, Ciprian Man.

Mesajul integral de pe Facebook:

Rasturnare de situatie, procurorul Man fostul sef serviciu DNA Oradea face denersuri pentru mentinerea SIIJ ului. Acesta solicita aducerea la cunostinta publica a abuzurilor savarsite de unii lucratori DNA pe seama dezbaterilor in referire la mentinerea SIIJ ului.

Prin replica data judecatoarei Stoicescu Adriana numitul Man Ciprian procuror sef DNA Oradea din perioada in care acel serviciu era in mod evident probat pluton de executie, avand indeletniciri probate ca se construiau crosetau dosare, intr-o inteligenta asimtomatica a solicitat materiale de seppuku:Man Ciprian spunea: " Reiterez solicitarea tuturor persoanelor, inclusiv doamnei Stoicescu Adriana, care afirmă că au fost victimele "abuzurile DNA Oradea" să publice în integralitatea lor actele dosarelor penale a căror obiect au făcut persoanele prezentate ca "victime", astfel încât opinia publică să își poată face o imagine clară asupra cauzelor reale care au împiedicat condamnarea lor, cât și cu privire la loialitatea procedurilor de urmărire penală. „

Bun, am sa ti le si explic, sa ti o dau la psihic sa vezi cat esti de sarlatan !

1. Ce poti sa sustii in referire la proba falsificata de numitul Ardelean Cristian in calitate de procuror, care la auidierea unui martor vazand ca nu poate obtine declaratii acuzatoriale la adresa mea prin diverse promisiuni, amenintari ect, il retine pe martor 24 ore. Dupa expirarea retinerii il inculpa audiere efectuata fara avocat ca deh asa stie el procedura fara a trece cu vederea ca in mod evident nici o audiere in cauza nu este inregistrata conform prevederilor C. Proc. Pen, da cine sa respecte procedura ca asa nu poti forta, ameninta ca sa obtii declaratii acuzatoriale, in fine.....Dupa aceasta il cheama cu aparator ales moment la care persoana audiata isi mentine aceasi pozitie a nevinovatiei fata de persoana mea care eram tinta in cauza, procurorul consemneaza declaratia la acel mod fiind semnata de catre persoana in cauza avocat, si procuror Ardelean. Pan aici cateva incalcari de procedura, trecem peste.....Insa pentru a putea sa ma acuze procurorul in mod evident dupa ce persoana audiata si avocatul au iesit din sediul DNA, acesta falsifica declaratia in sensul ca redacteaza o alta in cadrul careia introduce de la sine unele depozitii in acuzarea mea iar semnaturile persoanei audiate cat a avocatului sunt contrafacute cu creionul dupa declaratia originala pe care o substituie si o depune a dosar acea declaratie falsificata insa care era construita in fals cat acuzatorial la adresa mea. Da cu caracter de repetabilitate o declaratie semnata in creion !!!!!!! Ca na, erati pe val si chiar daca prezentau o maimuta pentru arestare in dosar se emitea mandat vezi depozitia lui Negulescu DNA Prahova !!! Ca alminteri ar fi pigmentat semnatura cu cerneala si nu o lasau asa la dosar in acel hal aparent sembata insa in creion !!!Pentru probe apelati cu incredere la SIIJ unde se afla dosarul in lucru, e drept ca e de ceva vreme deja da schema cat incarcatura lucratorilor influenteaza termenul de solutionare mai rapida.

2. Ce spui bre de denuntul formulat de procurorul Ardelean Cristian si inaintat pe adresa de e-mail a unui alt denuntator coptat prin santaje, amenintari pentru ca aceata sa ma incrimineze pe nedrept.Denuntul redactat a foat trimis de pe adresa de corespondenta a DNA si utilizata de procuror Ardelean care utiliza 2 adrese pentru corespondenta, legatura cu denuntatorul adrese de e-mail a DNA. E inspirata treaba, nu !? Va sa zica eu procuror de caz iti scriu denuntul si te fortez sa il sustii ca fiind adevarat prin amemintari santaj.Atasez spre ampla edificare " denuntul " cat memoriul " denuntatorului".

3. Ce ar fi de inteles din aceea ca tu procuror de caz in faza in care dosarul e nepublic abia inregistrat la instanta iar camera preliminara neefectuata tu care se prezuma ca reprezinti legea pui la dispozitia denuntatorului declaratii din dosar cat rechizitoriul repet in faza nepublica cat unei terte persoane care nu e parte in dosar ci martor a acuzarii. Scopul e unul cat se poate de evident ca acel martor sa poata sa sustina techizitoriul acuzatorial.Desigur exista declaratii in acest sens insasi denuntatorul cat alti martori audiati confirma situatia. Mai mult acest demers se circumscrie in sfera infractiunilir de comprimitere a intereselor justitiei, tot pe la SIIJ.

4. Ce spui de intalnirile misticoid demascatoare a numitului Ardelean Cristian procuror de caz cu denunatorii si martorii existand inregistrari video surprinse chiar recunoasterea acestora ca s-au intalnit. Dosarul era in faza instantei iar acest procuror coabita cu acestia care urmau sa fie audiati in cauza pentru asl sustine depozitile.acuzatoriale la.adresa mea dupa ce in prealabil in sala de sedinta unde tot el se.prezenta ca procuror de sedinta luand act de apararile.mele.invocate cat cererile in probatiune cu tezele probatorii invocate instruia martorii sa combata teza probanta invicata in aparare.

5. In fine nu in cele din urma suntem pe.faza incipienta a acuzelor ca pana una alta cand nu scriu inregistrez si sunt peste 18 ore de inregistrari ambientale a.discutilor dintre procuror Ardelean si delator, inregistrari care vorbesc de la sine despre scopul urmarit pentru acuzarea mea in orice modalitate

6. Ce parere ai in referire la disparitia de la dosar a discutilor din mediul ambiental inregistrate pe suport tehnic care erau in favoarea mea dovedind nevinivatia in cauza si care au fost facute disparute. 7. Apropo ce parere ai despre faptul ca ai cam dat-o de gard cu afirmatia pe parcursul cercetărilor, pentru a beneficia de disp. art. 19 din OUG 43/2002, prim procurorul adjunct al PT Bihor Sabău Gligor, asistat de avocat ales, a formulat denunțuri împotriva unor magistraţi, pentru fapte de corupţie, realizând totodată mai multe înregistrări a acestora în mediul ambiental, cu tehnica D.N.A. (montată pe corpul denunţătorului Sabău Gligor Ioan); dosarele au fost preluate de SIIJ, unde se află și în prezent",

Inteleg ca e un dosat in faza de cercetare iar tu ai dezvaluit un secret profesional in referire la tehnica folosita in discutiile cu anumiti magistrati aceasta dezvaluire din dosarul de cercetare care e inca in faza nepublica si ai incunostintat in acest mod persoanele vizate de ancheta aspect care se circumscrie in sfera infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei cred ca iti suna cunascut aceasta. Poate CSM ul cat organele abilitate iti vor explica si ei in acest sens.

P.S: nu o mai da de gard sa salvezi cu un partizanat colegial un abject pe care il aveai in subordine in persoana numitului Ardelean Cristian ex proc DNA Oradea si care in diverse medii afirma.ca tu cunosteai despre modalitatea de crosetare a dosarului. Acum vedeti voi cum o transati, insa asta trebuie sa v-o asumati !In rest sanatate si nimic mai mult nimic mai putin decat sa treceti si voi prin ce am trecut eu.