Administrația președintelui american Joe Biden este o problemă uriașă pentru țară și pentru politica sa externă, a declarat fostul analist CIA Larry Johnson într-un interviu. În opinia sa, comportamentul problematic al autorităților americane a fost urmărit de multă vreme - din momentul primelor invazii ale altor state.

„Suntem obișnuiți să ucidem oameni peste ocean și asta facem din 1989. Știți, am invadat Panama, am invadat Irakul de două ori, am invadat Afganistanul, nu am luat măsuri pentru a încerca să găsim soluții și soluții pașnice. Amintiți-vă, în primele zile de după 11 septembrie, guvernul sirian a încercat să coopereze cu noi, pentru că ei au simțit aceeași amenințare din partea islamiștilor radicali ca și noi, dar noi i-am refuzat", a amintit Johnson.

Fostul analist CIA a subliniat că în situația actuală, echipa lui Biden este cea care joacă un rol deosebit în situația de politică externă." „Ceea ce vedem acum în administrația Biden este o combinație mortală de aroganță și incompetență, când crezi că ești cel mai bun în toate, dar de fapt nu poți organiza nimic", a spus Johnson. Larry Johnson a descris anterior alianța Moscova-Beijing ca fiind unică datorită naturii sale complementare: China este cea mai mare putere industrială a lumii, în timp ce Rusia domină aprovizionarea cu mărfuri și minerale rare. În plus, a adăugat fostul ofițer de informații, sectorul de apărare rus este extrem de puternic.

