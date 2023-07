Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi se bucură la maximum: "Vom avea un milion de asiatici în România!"

Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi spune, într-un interviu, că venirea în România, la muncă, a unui milion de asiatici în cîțiva ani ar fi „o veste bună, economia îi cere pentru că nu mai are brațe de muncă".

"Am intrat pe lista imigrației economice, foarte bine. S-ar putea ca oamenii ăștia să vrea să se întoarcă la casele lor dacă se calmează lucrurile. O să fie un milion de străini din Asia cu permis de muncă în România, se autoinvită, iar economia îi cere, pentru că nu mai are brațe de muncă. Oamenii ăștia își vor găsi locul în destule nișe ale economiei românești. Vin 100.000 în fiecare an, în 10 ani o să fie un milion, e aritmetică simplă. Și e o veste bună, nu doar pentru o anumită mixitate și a unei experiențe inter-culturale, care mai destupă capul. Ci pentru verificarea siguranței de sine. Esti xenofob când nu ești sigur pe identitatea ta, după 100 de ani de stat român național, unitar, suveran, independent, membru al UE, ar trebui să fim mai siguri pe această identitate și să primim, fără atâtea griji că dacă apare cineva, omul diferit, exponent al unei culturi pe care n-o înțelegem, asta ne va eclipsa istoric", a spus Baconschi.