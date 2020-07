Fugarul Rizea: Dezvăluiri despre Robert Negoiță și protecția de la DNA

Robert Negoita "Incoruptibilul" ,cea mai buna gluma din politica romaneasca in aceste zile ! Cel pe care l am devoalat in primul volum ,,Spovedania Lui Rizea " cat de CORUPT este dar beneficiar si el al IMUNITATII oferita celor protejati de DNA, a sarit ca ars ca el nu mai candideaza sub sigla PSD , infierandu l cu manie proletara tot pe locatarul de la Rahova pe nume Liviu Dragnea !, transmite într-un mesaj fostul deputat PSD Cristian Rizea, fugar după ce a fost condamnat.

CE SUSȚINE CRISTIAN RIZEA DESPRE ROBERT NEGOIȚĂ:

Agramatul din comuna Maneciu cu bacalaureatul absolvit prin trafic de influenta la o varsta inaintata (asa cum am prezentat in Volumul I ,,Spovedania Lui Rizea") a declarat chiar ca ii este rusine sa mai faca parte din PSD !

Pai bine mai Robertino cand te a pus Dragnea parlamentar chiar la el in ,,parohie" la Teleorman intre 2008 si 2012 ti a fost bine ??

Mi aduc aminte ca erai in stare sa i lingi si talpile la cum te gudurai pe langa el ! Cred ca s a si speriat Daddy credea ca,,te dai " la el ,ca auzise multe intamplari cu tine prin diverse locatii din Delta unde nu mai tineai cont daca erai cu o partenera sau un partener ...(...)

Ca si in 2016 cand bateai la usa PNL ca sa candidezi la Capitala ,acum cu viclenia care te caracterizeaza joci rolul Incoruptibilului chipurile ,,cu principii" ( cand ai invatat si termenul acesta ?)tu care timp de 8 ani ai facut afaceri doar cu firmele surorii tale sau ale acolitilor tai ,preluand de la SISTEM si celebra firma abonata la banii publici ,,Delta ACM 93 SA " cu care ai asfaltat tot ce se putea asfalta in sectorul 3 !

Stiu ,ai inca o mare sustinere in DNA asa cum te ai laudat in acea zi de octombrie 2015 cand ne ai adunat la Casa Elliad pe toti ceilalti 5 presedinti de la sectoare ( Rodica Nassar , Dan Tudorache , Daniel Baluta , Gabi Mutu si subsemnatul ) spunandu ne ca Omul Tau din DNA ti a zis ca Dragnea va fi arestat si astfel ti ai anuntat in acea zi candidatura la presedintia PSD !

Poate o sa ne spui totusi ce s a intamplat ,cand dupa cateva ore ai anuntat printr un mesaj video postat pe facebook din spatele unei perdelute , ca iti retragi candidatura ...?

Stai linistit ca o sa ti spun eu curand in Volumul II ,,Incoruptibilule cu printipii" ! ????

8 Iulie 2020

P.S. Sa le fie rusine celor din SISTEM care ii protejeaza pe fratii agramati Robert si Ionut Negoita ! Curand detalii cu adevarat explozive despre aceste legaturi ,inclusiv despre preluarea echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, totul doar in Volumul II din ,,Spovedania Lui Rizea " !