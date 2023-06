Fulgere puternice pe Jupiter: noi descoperiri ale sondei Juno

Sonda Juno continuă să ne uimească cu imaginile sale fantastice de pe Jupiter. Săptămâna trecută, NASA a publicat o fotografie care arată o strălucire verde strălucitoare, cauzată de fulgere puternice într-un vortex în vârtej în apropierea polului nordic al gigantului gazos.

Se pare că imaginea a fost realizată în timpul celui de-al 31-lea zbor al lui Juno în apropierea lui Jupiter. Omul de știință Kevin Gill a folosit date de la instrumentul Junocam de la bordul sondei și a procesat imaginea pentru a o face și mai vie și mai impresionantă.

Sonda se afla la aproximativ 32.000 de kilometri deasupra vârfurilor norilor lui Jupiter în momentul în care a fost realizată imaginea. Acest lucru i-a permis să înregistreze un fulger puternic care s-a produs într-o zonă care conține amoniac și apă. Interesant este faptul că fulgerele de pe Jupiter se produc cel mai adesea în apropierea polilor, unde condițiile pentru formarea lor sunt cele mai favorabile, spun experții NASA.

Fulgere puternice pe Jupiter - acesta este unul dintre cele mai uimitoare fenomene cosmice. În ciuda faptului că fulgerele pe Jupiter nu sunt la fel de frecvente ca pe Pământ, acestea sunt mult mai puternice și mai prelungite. Spre deosebire de fulgerele de pe Pământ, care durează de obicei câteva secunde, cele de pe Jupiter pot dura câteva minute.

Acest lucru se datorează faptului că pe Jupiter condițiile de formare a fulgerelor sunt foarte diferite de cele de pe Pământ. Gigantul gazos are un câmp magnetic puternic și o atmosferă extinsă care conține amoniac și apă. În plus, Jupiter are vânturi puternice care creează vârtejuri și turbulențe în atmosfera sa. Toate acestea împreună creează condițiile pentru formarea de fulgere puternice.

Cu toate acestea, deși fulgerele de pe Jupiter au fost studiate de mult timp, oamenii de știință încă nu pot explica pe deplin cum se formează. Recent, au fost propuse mai multe ipoteze, una dintre ele fiind aceea că fulgerele pe Jupiter se formează ca urmare a coliziunilor curenților de aer cu diverși ioni și molecule din atmosferă.

Deși fulgerele de pe Jupiter sunt unul dintre cele mai uimitoare fenomene cosmice, ele reprezintă, de asemenea, un anumit pericol pentru sondele care explorează planeta. Descărcările electrice puternice pot deteriora aparatura electronică și chiar distruge o sondă.

Cu toate acestea, cu ajutorul sondei Juno, oamenii de știință au o oportunitate unică de a studia fulgerele de pe Jupiter și de a ne extinde înțelegerea acestui fenomen cosmic uimitor.