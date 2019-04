General SRI, atac furibund la adresa lui Gușă. Dumbravă a semănat vânt, a cules furtună

Atac furibund, pe Facebook, la adresa realizatorului emisiunii „România 2019". Generalul SRI Dumitru Dumbravă a postat un mesaj extrem de dur la adresa lui Cozmin Gușă. Lucian Duță, fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a intervenit și el în discuție.

Redăm, integral, mesajul postat de Dumitru Dumbravă:

"Absolut întâmplător (deh....sunt fan A3) am nimerit pe Realitatea TV....Ușor stupefiat, ca ...nah...am văzut destule....vad cum omniscientul domn Cosmin Gușă care, spune el, a bătut pușcăriile României.... si confirm si eu ca a facut-o.... după ce a fost băgat la regim prietenul domniei sale , asumat public....Marcel Păcurariu .....cu care se întâlnea frecvent, spun gurile rele...dar mă opresc aici...

Mă deranjează totodată teribil asocierea lui Bratolomeu Anania născut in Vâlcea cu Mircia Gutau ...tot de prin partea locului. E absolut dizgrațios si strigător la cer. Poate BOR va înțelege sa aiba o pozitie publica totusi....nu vorbim de Teodosie Tomitanul aici.

Mie mi se pare cumva ceva obscen pur si simplu asocierea de mai sus.

A doua oara (mă mai ajuta memoria ) domnul Cosmin Gușă evoca la TV lacrimogen.... desigur ca asta prinde, asa am auzit de la niște consultanți politici..... o secvență a întâlniri lui cu copiii primarului Gutau pe holurile Casei Poporului, care i-au pus in brațe dosarul nevinovăției domnului Mircia.

Domnul Gușă....care le stie pe toate...(stim deja asta din surse estice de mai multi ani !) afirma ca "Mircia Gutau nu a facut nimic dar a facut puscarie".

Astept sa vad daca pana la sfarsitul emisiuni domnul omniscient Cosmin GUSA ne va spune ca, dincolo de condamnarea de la Inalta Curte... domnul MIRCIA GUTAU zis "INOCENTUL" mai are o condamnare de x ani si 6 luni (da! sa pastram misterul si sa nu spunem doar ca "a fost condamnat ani buni de pușcărie ") pentru abuz în serviciu dată de Curtea de Apel Craiova, pentru că a inițiat si derulat o procedură de achiziție publica având ca obiect" Dotări locuri de joaca pentru copii" cu încălcarea normelor legale. Primăria a plătit pentru componentele a 6 locuri de joacă suma de 852.636 lei, în condițiile în care acestea au fost cumpărate de la o firmă din Bulgaria la pretul de 321.62 . Prejudiciul cauzat Primăriei Râmnicu Vâlcea a fost de peste 500.000 lei dar am inteleg de la domnul Hoandra , prezent in studiou, ca e tolerabil acest prejudiciu. Un mizilic sa spunem si sa lasam asa. Hai sa facem putina filosofie si sa evocam rolul providențial pe care domnul Sebastian Ghita l-a jucat in propășirea României moderne eliberate de jugul statului paralel.

Condamnarea "la ani buninde puscarie "a Curtii de Apel Craiova e definitiva domnule Gusa. DEFINITIVA! Am citit si eu din presa. Inteleg ezitarea de a informa opinia publica. Rares Bogdan e in campanie ca el ar mai fi țipat.... cred. As putea sa va dau adresa CCR. Am auzit ca unii judecatori de acolo sunt foarte empatici cu infractorii care amenajează locuri de joaca pentru copii la preturi care asigura bătrâneți liniștite ....nu copiilor desigur.

Poate ne spune domnul omiscient Cosmin Gusa pe unde s-a plimbat dosarul de mita al domnului MIRCIA INOCENTUL....Cum am ceva dubii cu privire la capacitatea domniei sale de a intelege niste subtilitati judiciare ....imi permit sa spun ca , pana la solutia de achitare , dosarul a fost rostogolit de la Tribunalul Valcea ...la Tribunalul Alba,de la Curtea de Apel Alba la Curtea de Apel Constanta,cu multe retrimiteri la instanțe , cu multe cereri de strămutare admise de Inalta Curte pastorita de binomul format din domnul Popa -doamna Barbulescu. Asta pana s-a facut lumina .

Lumina a venit sub forma unei albiri a domnului GUTAU girate de doamna judecător Cosma care in opinia mea,un biet absolvent de drept, fara multa practica...deci ,va rog sa luati sub beneficiu de inventar.....era usor incompatibila .asta pentru ca in anul 2010,deci anterior solutiei de achitare pe care a dat-o in cauza in 2018 si-a exprimat parerea cu privire la o problema de fond din dosar ce a vizat lipsa calitatii de parte vatamata a denuntatorului POPESCU CONSTANTIN. (v-am spus că mă ajuta memoria)

Nu stiu daca omniscientul Cosmin intelege (mai mult ca sigur ca nu) sens in care adaug ca problema ridicata de aparatori a fost aceea ca martorul denuntator Popescu Constantin nu a fost legal citat in calitatea procedurala corecta de parte vatamata, conform art.19 din legea 78/2000 iar doamna cosma ...care a fost si redactorul hotararii pronuntate in acel dosar a respins cererea cu motivara ca ,calitatea de denuntator nu este similara cu cea de parte vatamata in sensul art. 24 C.pr.pen.

Doamna judecator Cosma...,dupa umila mea parere...(dar poate atesta si domnul avocat Veronel prezent in studio) era incompatibila conform ar, 64 lit f Cod proc.pen . Va va explica dl avocat in masura in care aveti curiozitatea si determinarea sa informati publicul larg cu buna credinta lucru de care,până la aceasta ora ,ma indoiesc.

am tot ascultat in timp ce scriam daca informatiile de mai sus apar. Nu au aparut. nu au aparut nici date despre un alt judecator care a contribuit la achitarea domnului Mircia Imaculatul. Ma refer la doamna Simona Nenita. Las aici camp deschis investigatiei jurnalistice . O doza de mister prinde foarte bine la public. Dar sa.avem in vedere ca judecatorii sunt independenti si ca judeca potrivit legii si in raport cu propria constiinta (Doamne cat de bine suna fraza asta!!!!)

Inteleg foarte bine nevoia unui post de televiziune de a avea rating. Asta ar cauționa cumva tonul domnului Gusa atunci când anunta interventia domnului Claudiu Manda despre "statul paralel".

......."liipipedic" .....as adauga eu.e mai complex si mai spre Lobacevski ...Asa ...Nu ma astept sa intelegeti din prima...dar oamenii care( inca) se mai uita la Realitatea ,dupa ce ati baut o cafea cu domnul ghita la Belgrad, pricep .

Domnule Gusa...de dragul ratingului....m-as fi asteptat sa-l intrebati pe domnul Mircia Imaculatul, condamnat definitiv printr-o sentinta a Curtii de Apel Craiova ,daca a luat (sau nu) 20 000 de euro intr-o toaleta pentru efortul da a elibera un certificat de urbanism.L-as mai întreba faca e de acord să facă public filmul flagrantului si ,de ce nu,dialogurile din dosar ...chiar daca nu mai au relevanta penala .

Nu as vrea sa afectez maieutica studioului dar ,în sens hermeneutic si ,mai ales,epistemiologic,

promit ca fac un efort si va urmaresc pana la sfarsit!", a fost mesajul generalului SRI Dumitru Dumbravă.

Lucian Duţă, fost preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a intervenit în discuție. Acesta a postat un comentariu dur la postarea generalului.

„Măi nea...tu nu ești ăla cu plagiatul pe teza de doctorat? Adică un hoț găinar și securist? Nu cumva tu ești ăla care a distrus SRI-ul, vorbind de câmpul tactic? (...) Ăla care umbla pe la instanțe cu plicurile galbene în interiorul cărora se aflau documente prin care șantajai judecătorii? Chiar nu ai pic de rușine?", a scris Lucian Duță.

Dumitru Dumbravă pare să fie fan al stilului Tudorel Toader. Postarea lui a dispărut de pe Facebook.