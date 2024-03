Geoingineria climatică, în acțiune: oamenii de știință avertizează că astfel de măsuri sunt "extraordinar de periculoase"

O companie americană trimite deja în stratosferă baloane cu dioxid de sulf. NASA ia în calcul pulverizarea de particule de gheață în atmosferă. Însă oameni de știință, consultați de Epoch Times, avertizează că astfel de măsuri de geoinginerie sunt „extraordinar de periculoase".

„Pământul este prea fierbinte și se încălzește și mai tare", susțin guvernele și organismelor globale precum Organizația Națiunilor Unite; iar eforturile de reducere a dioxidului de carbon nu au efecte suficient de puternice.

„Lumea trece de pragul de 1,5°C, iar [temperaturile] vor crește și mai mult dacă nu se iau măsuri pentru a ameliora dezechilibrul energetic al Pământului", a declarat în ianuarie James Hansen, fostul director al Institutului Goddard pentru Studii Spațiale NASA.

Astfel, pentru a câștiga mai mult timp, pe 28 februarie, oamenii de știință de la NASA și de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au publicat un raport care detaliază o soluție numită „deshidratare stratosferică intenționată" sau, în termeni comuni, pulverizarea de particule de gheață în atmosfera superioară.

Acești cercetători susțin că, prin dispersarea particulelor mici, denumite și nuclee de gheață, în zone ale atmosferei care sunt „foarte reci și suprasaturate cu vapori de apă", vaporii de apă din atmosferă se vor „usca prin congelare" și se vor transforma într-o ploaie de cristale de gheață, răcind planeta.

Propunerea este cunoscută sub denumirea de geoinginerie - iar planul comun al NASA și NOAA nu este singura idee care pare desprinsă din paginile science-fiction, de tipul filmului de la Hollywood din 2013 „Snowpiercer".

István Szapudi, astronom la Institutul de Astronomie al Universității din Hawaii, a proiectat un plan de geoinginerie constând într-un parasolar uriaș, sau ceea ce el numește un „scut solar" pentru a proteja Pământul de o parte din energia soarelui.

„Fiecare [astfel de] parasolar blochează o mică parte, aproximativ 1 până la 2%, din lumina soarelui care ajunge pe Pământ", a explicat Szapudi pentru The Epoch Times. „Aceasta este o cantitate aproape nedetectabilă privind soarele, dar ar răci atmosfera, astfel încât să se ajungă la temperaturi preindustriale, conform modelelor climatice."

Antreprenorii în domeniul tehnologiei Luke Iseman și Andrew Song de la grupul Make Sunsets au luat deja măsuri și au creat nori reflectorizanți, la mare altitudine, prin eliberarea în stratosferă a unor baloane pline cu dioxid de sulf (SO2), ceea ce ei numesc „injecții cu aerosoli stratosferici" (SAI).

Dar oameni de știință precum Christopher Essex, profesor emerit de matematică aplicată și fizică la Universitatea din Western Ontario și fost director al programului său de fizică teoretică, spun că dioxidul de carbon (CO2) nu este factorul care declanșează temperaturi mai calde ale Pământului și că astfel de măsuri de geoinginerie sunt „extraordinar de periculoase".

„Am condus un panel climatic pentru Federația Mondială a Oamenilor de Știință. Și am avut o sesiune în care am explicat cu exactitate de ce geoingineria este extraordinar de periculoasă. Este o idee nebunească", a spus omul de știință pentru The Epoch Times.

Ian Clark, profesor emerit la Departamentul de Științe ale Pământului și al Mediului din cadrul Universității din Ottawa, a fost de acord cu Essex.

„Geoingineria aplicată asupra climei este o perspectivă înfricoșătoare", a spus el pentru The Epoch Times. „Ar trebui să se limiteze la domeniul fanteziei și la cel științifico-fantastic."

Programul de geoinginerie de la Oxford definește geoingineria drept „intervenția deliberată pe scară largă în sistemele naturale ale Pământului pentru a contracara schimbările climatice".

Essex, care a construit primul său model climatic pe computer în anii 1970 și a fost președinte al Consiliului Consultativ Academic al The Global Warming Policy Foundation, a explicat că o problemă legată de un scut solar este că acest proiect privește clima dintr-o perspectivă inginerească în loc de una stiintifică.

„Se poate genera un argument plauzibil pentru definirea «umbrelei de soare» și pentru instalarea ei în spațiu. Dar partea care nu se înțelege este cum va răspunde clima la aceasta. Deoarece a fost răspândită această propagandă că o astfel de metodă ar rezolva o problemă, pare mai curând o chestiune de inginerie bazată pe «testare și eroare» pentru a vedea dacă funcționează sau nu. Dar problema climei nu este o problemă de inginerie; este o problemă științifică fundamentală. ... Este o chestiune mult mai subtilă și complexă."

„Oamenilor le place să creadă că Pământul este ca o cărămidă care se încălzește prea mult, așa că trebuie să o răcim - «planeta fierbe», acesta este sloganul - ei bine, este ridicol! Nu este vorba decât de alimentarea anxietății și a fricii, astfel încât oamenii să accepte lucruri și să nu pună la îndoială ce se întâmplă", a subliniat Dr. Essex.

Asemenea scutului solar, aerosolii reflectorizanți se încadrează în definiția referitoare la managementul radiației solare. Dar, spre deosebire de scutul solar, aerosolii reflectorizanți nu sunt modulari și imediat reversibili.

Până acum, grupul Make Sunsets a lansat 49 de baloane din aprilie 2022 și susține că a „neutralizat 13.791 tone-ani de încălzire". Grupul mai menționează că „norii" săi de sulf rămân pe cer între șase luni și trei ani, „în funcție de altitudinea și latitudinea la care îi eliberăm".

Grupul dezvăluie că este în contact cu FBI, Autoritatea Federală de Aviație și NOAA. „Sunt la curent cu activitățile noastre", se arată pe site-ul grupului.

Dr. Essex a explicat că problema în legătură cu eliberarea de aerosoli reflectorizanți este mai complicată decât realizează majoritatea oamenilor.

„Dacă eliberezi [mai multe substanțe] în cer, nu doar absorbi și împrăștii [radiația]. Se pot întoarce asupra ta. În funcție de ce fel de [substanțe] sunt și unde se află și cât de sus, vor cauza încălzirea sau răcirea. Sau pe amândouă."

Essex a explicat că, dacă norii sunt suficient de înalți, ei ajută la răcirea atmosferei, trimițând radiațiile în spațiu, în loc să le reflecte înapoi pe Pământ. În mod similar, CO2 suficient de ridicat răcește atmosfera în loc să o încălzească, deoarece are loc mai puțină absorbție.

„Pot merge în ambele direcții - atmosfera rece poate deveni caldă, umezeala poate deveni aer uscat, iar aerul uscat poate deveni umed, iar aceste schimbări pot avea loc pe întreg Pământul."

La rândul său, Dr. Clark a spus că injectarea de aerosoli în stratosferă este periculoasă și nu doar din cauza efectului asupra căilor furtunilor:

„Am făcut multe eforturi pentru a curăța atmosfera. Legea pentru aerul curat a adresat probleme precum protoxidul de azot și nivelurile de sulf și motorină din combustibili și chestiuni de acest gen. Vor să anuleze toate aceste eforturi? Mi se pare un lucru nesăbuit."

„Și nu vrem să avem o planetă mai rece! Istoria ne arată că civilizația europeană a înflorit într-un climat mai cald. Iar fenomene la care asistăm - precipitații, stabilirea de recorduri și consecințele unei planete mai calde - sunt condiții mult mai convenabile decât ceea ce s-ar întâmpla în cazul în care [clima] s-ar răci mai devreme și pentru mai mult timp. Agricultura ar fi compromisă. Transportul ar fi compromis. Totul este compromis când este mai frig."

Essex consideră că guvernele vor dori în cele din urmă „să controleze vremea prin politici fiscale" „Geoingineria este doar un alt efort prin care încearcă să controleze vremea", a conchis el.