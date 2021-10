Gheorghe Piperea: Ce trebuie sa faca cei carora li se incalca dreptul la munca prin instituirea accesului in institutii sau firme pe motiv de certificat verde

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea a postat un text pe Facebook in grupul "România Nesupusă" pentru a veni in sprijinul angajatilor nevaccinați carora ar putea sa le fie refuzat accesul in instutiile si firmele in care lucreaza impotriva dreptului la munca, garantat prin lege. Mai jos redam textul lui Piperea:

În stadiul legislativ actual, suspendarea contractului de muncă sau concedierea pentru lipsa pașaportului verde sunt manifest ilegale. Astfel de motiv de suspendare/concediere nu există în Codul muncii sau în vreo altă lege. Cei afectați nu trebuie să își dea demisia, ci să aștepte decizia patronului/instituției publice angajatoare. După aceea, trebuie să își dea angajatorul în judecată, într-un litigiu de muncă. Poate fi cerută, alăturat, și suspendarea provizorie a executării deciziei, pe cale de ordonanță președințială, pentru suspendarea abuzivă a raportului juridic de muncă sau pentru concediere manifest ilicită.

Dacă se admite cererea de ordonanță președințială, puteți fie să mergeți la muncă, fie să stați acasă, pe banii angajatorului. Dacă ordonanța e respinsă ca inadmisibilă (în teorie, dacă măsura este vremelnică și nu pre-judecă fondul, cererea ar trebui să fie considerată admisibilă, totuși) veți aștepta judecata pe fond, cu ocazia căreia veți putea primi retroactiv tot salariul de care veți fi fost privați, plus penalități și daune morale, dar numai în situația în care instanța constată nelegalitatea concedierii.

Precizez că, în lipsa unei soluții favorabile în cererea de suspendare provizorie, nu vă veți păstra locul de muncă, ceea ce înseamnă că trebuie să cântăriți cu mare atenție modul în care vă poziționați față de această dilemă. Oricum, consultați/angajați un avocat de încredere, care nu se teme de consecințele faptului de a fi apărător al drepturilor și libertăților, căci nu e o treabă simplă. Procesul este, evident, costisitor (putând să fiți obligați și la plata onorariilor avocaților angajatorului, în situația unei soluții nefavorabile) și de lungă durată.

Dar, în lipsa unor astfel de procese, aveți "alternativa" inoculării cu serul experimental, care conține și potențiale efecte adverse și costuri medicale enorme, care vor fi puse exclusiv în sarcina voastră, și nu a patronului, a producătorului serului, a medicilor sau a statului. Nu mai este timp de acțiuni preventive, iar la acțiuni sindicale sau ale organismelor profesionale din care faceți parte nu prea vă puteți aștepta, întrucât liderii acestora sunt primii care au acceptat să se supună acestei distopii sanitare. Cu toate aceste, gândiți-vă, totuși că, dacă 5 din 10 angajați vor declanșa astfel de procese, angajatorul va fi obligat să îi roage să se întoarcă la muncă. Și va fi obligat să ceară prin toate organizațiile patronale și de lobby renunțarea la obligativitatea certificatului "verde".

De partea cealaltă, mă adresez angajatorilor, care au propriile neliniști și dileme legate de această obligativitate. Există un imens risc de multiple litigii de muncă și de penurie de angajați, determinată de concedierea în masă a jumătate dintre ei, fie din motive de exces de zel, fie din motive de conformare voluntară și de supunere față de o "soluție" care nu va duce la finalul plandemiei. La capătul tunelului nu e o luminiță de ieșire din criză, ci locomotiva furioasă a falimentului care vine cu viteză pe sens invers.