Giurgiu e pe cale sa devina poarta principala de intrare in tara a coronavirusului, iar baronul Mina se plimba cu masina!

Giurgiu devine o zona foarte sensibila la epidemia cu corona virus. Nu numai ca apar cazuri din ce in ce mai dese cu cetateni care declara ca sosesc din Grecia, din Bulgaria, din Turcia, sau din Macedonia si Albania, cand, de fapt, ei vin din Italia, din zonele-focar, si nu isi declara punctul de plecare ca sa evite carantina, ca, iata, mai sunt cazuri in care persoane infectate deja cu coronavirus umbla prin judet nestingherite.

In primul caz, autoritatile ar trebuie sa ia de urgenta masuri prin care sa verifice tara de provenienta a autoturismelor, sau autocarelor cu turisti, sau cu cetateni care efectueaza curse regulate. Se poate ca in baza declaratiilor soferilor sau ocupantilor autoturismelor sa se faca verificari la punctul de origine, sau la alte puncte de trecerea frontierelor cas a se verifice declaratiile, in loc de cele afirmate "pe propria raspundere". La fel si in cazul autocarelor, aici verificarile pot fi mai simple.

Cu toate acestea, autoritatile, adica la Comitetul de Urgenta din Gurgiu, coordonat chiar de presedintele CJ Giurgiu, Marius Mina, nu se intampla mare lucru, prevederile fata de coronavirus sunt aproape zero. In plus, Mina prefera sa-si faca mai degraba o aparitie mondena pe strazile localitatii, afisandu-se intr-o masina de epoca, in loc sa se ocupe cu situatia de urgenta. Nu ca se plimba cu masina e incriminatoriu, ci faptul ca-i scapa situatia de sub control, lui si celuilalt baron local, Niculae Badalau, mentorul lui Mina, zis si Scheletu' (dupa cum il "alinta" concetatenii si lumea interlopa locala).

Si iata si o situatie critica despre care spuneam: O femeie de 39 de ani, cu suspiciuni de coronavirus s-a plimbat prin oraşul Giurgiu, dupa care a venit singură la UPU şi s-a plimbat şi prin UPU şi a intrat în contact cu lumea, în loc să sune la 112. Sunt informaţii de la mai mulţi primari din judeţ că sunt sute oameni veniţi acasă din Italia şi Spania peste tot in Giurgiu, cazul femeii respective nefiind unul singular, dupa cum au aparut stiri la posturile nationale de televiziune si in presa online.