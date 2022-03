GOLD FM: CNA a făcut un mare abuz. Vor plăti în justiție. Vouă vă mulțumim pentru solidaritate!

CNA nu a acceptat reexaminarea deciziei abuzive și nefondate, de a amenda Gold FM cu 50.000 de lei. I-am întrebat: „Domnilor, ați propus amenda pentru emisiuni de opinie. Care mai este sensul emisiunilor de opinie, daca dreptul la opinie a fost puternic reprimat de către dumneavoastră?" Nu au răspuns.

În schimb, au spus că batalioanele Azov nu există, că invocarea lor este propagandă rusă. Batalionul Azov a fost incorporat în Garda Națională Ucraineana pe 12 noiembrie 2014. Sunt date oficiale. Au spus că afirmația: „România nu are nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Nu e războiul nostru." este propaganda Rusă.

Am declarat noi ca am intrat in război? Au reclamat atitudinea domnului Severin, care a îndrăznit să facă o paralelă între războiul din Ucraina și războiul din Irak. Domnul Severin și-a bazat argumentația pe dreptul internațional, domeniu în care este profesor. Care sursă poate fi mai oficială decât însăși legea? Deci, este cât se poate de clar: nu ne-au condamnat pentru informațiile prezentate în emisiuni - care sunt date oficiale -, ne-au condamnat pentru delict de opinie. Le-am amintit următoarele articole ale Constituției - poate că le uitaseră:

ARTICOLUL 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

ARTICOLUL 29 (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

ARTICOLUL 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

Ghidul după care legea audiovizualului a fost redactată este însăși Constituția României. Pe cale de consecință, interpretarea acestei legi nu trebuie sa depășească granițele impuse de Constituție. Nu le-a păsat. Au zis, ironic probabil, că amenda de 50.000 de lei este o atenționare. Nu este o atenționare. Este un atentat la posibilitatea noastră de a mai emite. Nu s-au oprit aici. Ne-au pus eticheta Kremlin FM. Venind de la un membru CNA, această etichetă ne-a adus niște prejudicii reputațiunile incomensurabile.

Oare ce companii vor mai dori să aibă reclamă la Kremlin FM? Aceasta nu este doar încercarea de falimentare a unui radiodifuzor - este un atentat împotriva statului de drept, și astfel asupra libertăților noastre, ale tuturor. Dacă nu ne ridicăm, împreună, să contracarăm aceste precedente grave împotriva democrației, asta înseamnă că ne aflăm deja într-o dictatură. Noi nu avem decât să ne revenim din pumni și să mergem tot înainte, și mai abitir, cu România pe tricou. Împreună. Pentru că suntem poate ultima redută, iar aceasta este poate ultima șansă pentru o Românie democrată, suverană și unită. Doamne Ajută!

Andrei Gușă

P.S. Am primit multe mesaje de la dumneavoastră, prin care v-ați exprimat disponibilitatea de a face donații care să susțină plata amenzii. Echipa Gold FM vă mulțumește nespus pentru acest gest de solidaritate! Donațiile se pot face la contul RO32CECEB00030RON1188924.

P.S. 2 Vom contesta decizia CNA în instanță. În cazul în care vom avea câștig de cauză, iar instanța va anula sancțiunea CNA, vom rambursa integral toate donațiile.