Google anunță interzicerea la nivel mondial a presei independente din rezultatele căutărilor

Google a anunțat că intenționează să interzică complet apariția în rezultatele căutărilor a tuturor instituțiilor media independente. Potrivit lui LaToya Drake, șefa Google News Lab, Google a încheiat un parteneriat cu ONU, OMS și alte organizații globaliste în cadrul unui nou instrument de cenzură.

Google News Lab este "o echipă din cadrul Google News Initiative a cărei misiune este de a colabora cu jurnaliștii pentru a lupta împotriva dezinformării" și nu numai. Iar, Google News Initiative ("GNI") "colaborează cu editorii și jurnaliștii pentru a lupta împotriva dezinformării".

Săptămâna trecută, dezvoltatorul elvețian de software Dejan Georgiev a scris pe Twitter: "Noul instrument de cenzură globală al Google a fost introdus astăzi [7 august] la ora 9:10 prin intermediul unui comunicat de presă transmis prin e-mail".

Cele ce urmează folosesc punctele subliniate de Geogiev despre noul instrument de cenzură al GNI ca o coloană vertebrală la care am adăugat informații pentru context. GNI nu se descrie pentru ceea ce este - cenzura globală a internetului - în schimb, Google îl descrie ca "Fact Check Tools".

Care este adevăratul scop al GNI? Scopul său este de a elimina disidența pe orice subiect pe care Google îl alege. "Algoritmii sunt ultima încercare a Google de a controla internetul înainte ca oamenii din întreaga lume să nu mai poată avea acces la el. Scopul este de a avea un singur punct de vedere. Google îl numește 'Data Commons'", a scris Naked Truth News.

Găzduit de Google, Data Commons reunește date dintr-o gamă largă de surse într-o bază de date unificată. Este o colecție de date și instrumente care, în linii mari, cuprinde un "graf de cunoștințe" care leagă date din numeroase surse deschise, scheme de suport, un API pentru a accesa datele din graf, un browser de graf și un set de date de verificare a faptelor.

Acesta leagă referințe la aceleași entități - cum ar fi orașe, județe, organizații etc. - din diferite seturi de date la noduri din graf, astfel încât utilizatorii să poată accesa date despre o anumită entitate agregate din diferite surse. Cu alte cuvinte, permite cuiva să interogheze o persoană sau o entitate și sunt afișate toate informațiile despre acea persoană sau entitate din baza de date a Google.

Site-ul Data Commons a fost lansat în mai 2018 cu un set de date inițial format din date de verificare a faptelor publicate în format ClaimReview de mai mulți "verificatori de fapte" din cadrul Poynter's International Fact-Checking Network și Duke Reporters' Lab.

Până în octombrie 2018, Data Commons a raportat că publicarea setului de date de probă a stimulat un interes sporit pentru studiul dezinformării și că "a primit cereri din partea mediului academic pentru a actualiza în mod regulat corpus-ul de verificare a faptelor și pentru a permite mai multor editori și utilizatori non-tehnici să adauge marcaje ClaimReview". Aceste solicitări au fost satisfăcute prin introducerea unei suite de instrumente de verificare a faptelor bazate pe Google.

În octombrie 2020, Data Commons a devenit accesibil în cadrul căutării Google: "Suntem încântați să împărtășim faptul că Data Commons este accesibil prin interogări în limbaj natural în căutarea Google. Într-un moment în care datele ne informează înțelegerea atâtor probleme - de la sănătatea publică și educație la evoluția forței de muncă și multe altele - accesul la date nu a fost niciodată mai important. Data Commons în căutarea Google este un pas în această direcție, permițând utilizatorilor să exploreze datele fără a avea nevoie de expertiză sau de abilități de programare."

Într-un videoclip publicat în urmă cu o săptămână, LaToya Drake a încurajat "verificatorii de fapte" și jurnaliștii să exploreze instrumentele digitale concepute special pentru ei pentru a ajuta la "verificarea autenticității și acurateței" imaginilor, videoclipurilor și rapoartelor online.

Departe de intenția nobilă de a ajuta la verificarea factuală a informațiilor online, Geogiev a scris că algoritmii Google sunt concepuți pentru a șterge site-urile web care critică subiecte precum:

Statisticile Covid-19

Banca Mondială

Statisticile FBI privind criminalitatea

PharmGKB

Un guvern mondial unicGuvernul mondial unicAlte subiecte includ:

"Toate datele susțin un singur guvern mondial sub egida Națiunilor Unite. Google are singurul cuvânt de spus cu privire la ce știri sunt citite sau blocate de pe internet", a scris Naked Truth News.

Pe pagina Wikipedia pentru Data Commons se precizează: "Google a colaborat cu parteneri precum United States Census, Banca Mondială și US Bureau of Labor Statistics pentru a popula depozitul, care găzduiește, de asemenea, date de la Wikipedia, National Oceanic and Atmospheric Administration și Federal Bureau of Investigation".

Site-ul Data Commons adaugă: "Data Commons a beneficiat din plin de numeroase colaborări. Pe lângă ajutorul din partea Departamentului de Comerț al SUA (în special al Biroului de recensământ), am primit ajutor din partea numeroaselor noastre colaborări academice, inclusiv de la Universitatea din San Francisco, Universitatea Stanford, Universitatea Berkeley și Harvard."

Dar, pentru a înțelege amploarea rețelei GNI, puteți consulta o listă neexhaustivă de 71 de pagini cu cei peste 7.000 de parteneri ai săi AICI. Acest document poate fi accesat, nu prin intermediul hyperlink-ului de la "Partenerii noștri" de pe pagina "Despre", așa cum s-a menționat anterior, ci îngropat, pe pagina "Raport de impact 2021" a GNI (a se vedea imaginea de mai jos).